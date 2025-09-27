"Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

27.09.2025 10:40:190
Paylaş Tweet Paylaş
"Irak-Türkiye Petrol Hattı'nda akış yeniden başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fiba Yenilenebilir Enerji hibrit santral portföyünü güçlendiriyor

Fiba Yenilenebilir Enerji hibrit santral portföyünü güçlendiriyor

"Hedefimiz; insana, doğaya ve ülkeye kazandıran, kalkınmacı madencilik"

"Hedefimiz; insana, doğaya ve ülkeye kazandıran, kalkınmacı madencilik"

Benzine zam geldi

Benzine zam geldi

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

Karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı

İlk yarıda net kârını 13 kat artırdı

İlk yarıda net kârını 13 kat artırdı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Yorum Yaz