Katar'dan 29 milyar dolarlık LNG yatırımı

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üreticisi Katar üretim kapasitesini artırmak için inşaat firmalarıyla 29 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Qatar Petroleum, LNG ihracat kapasitesini yüzde 43 artırmak için Chiyoda Corp. ve TechnipFMC ile anlaştı.

Katar Enerji Bakanı ve Qatar Petroleum CEO'su Saad Al-Kaabi iki şirketle yaklaşık 13 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu. LNG kapasite artırma projesinin toplam maliyetinin ise 28.75 milyar dolar olacağını ifade etti.

Katar yıllık 77 milyon ton LNG ihraç ederek küresel piyasada liderliğini koruyor. Ancak başta Avustralya olmak üzere diğer bölgelerdeki gelişmeler Katar'ı tahtından edebilir.

Yeni projeyle Katar'ın yıllık üretiminin 110 milyon tona ulaşması hedefleniyor.