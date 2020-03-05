LPG otogazda indirim

EPGİS'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogozda litre başına 20 kuruş, pompa fiyatlarında litre başına 7 kuruş indirim yapıldığı belirtildi.

5 MART, 20200
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LPG otogazda indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG otogazda litre başına 20 kuruş, pompa fiyatlarında litre başına 7 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogaz’da 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

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