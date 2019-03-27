Süt fiyatı yüzde 19 arttı

TÜİK verilerine göre geçen yıl süt fiyatı yüzde 19, sığır eti fiyatı da yüzde 4,8 arttı.

TÜİK, 2018 yılına ilişkin canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyat gelişmelerini açıkladı.

Geçen yıl 2017'ye kıyasla; sığır fiyatı yüzde 21,5 artarak 7 bin 347 TL, merinos koyun fiyatı yüzde 15,9 artışla 922 TL, kıl keçisi fiyatı ise yüzde 29,9 artışla 742 TL oldu. Et tavuğu fiyatı yüzde 10,7 yükselişle 16,38 TL ve yumurta tavuğu fiyatı da yüzde 38,5 artışla 24,20 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde; inek sütü fiyatı yüzde 19,1 artarak 1,47 TL, koyun sütü fiyatı ise yüzde 14,7 artarak 2,77 TL oldu. Sığır eti fiyatı yüzde 4,8 yükselişle 28,76 TL, koyun eti fiyatı da yüzde 14,5 artışla 31,85 TL seviyesine geldi.