Honda, 2021'de Türkiye üretimini durduracağını resmi olarak duyurdu. Olası çıkış Şubat ayından bu yana tartışılıyordu.

Türkiye'de 22 yıldır otomobil üreten Honda, bu faaliyetine son verme kararını resmi olarak duyurdu. Honda'nın Türkiye üretimini durdurmayı değerlendirdiği Şubat ayında ortaya çıkmış, şirket o dönem İngiltere'deki Swindon fabrikası için de kapatma kararı aldığını ilan etmişti.

Buna göre 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de otomobil üretim operasyonu sonlandırılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye'deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor" dedi.

Tsumura ayrıca, karardan etkilenen çalışanlara yeniden istihdam yardımı da dahil olmak üzere her türlü desteğin verileceğini aktardı. Şirket yaklaşık 1100 kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan Honda, araç ithalatı ve dağıtımını içeren operasyonlarına kesintisiz olarak devam edecek. Ayrıca motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecek.