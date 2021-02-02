Elektrikli otonun ÖTV'sinde şok artış!

Resmi Gazete'de yer alan 8703 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan elektrikli otomobillerin ÖTV oranları yeniden belirlendi.

2.02.2021 11:05:000
Paylaş Tweet Paylaş
Elektrikli otonun ÖTV'sinde şok artış!

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranları, motor güçlerine göre 3 ile 4 kat arasında artırıldı.

Buna göre motor gücü 85 kW’ı geçmeyen araçların ÖTV oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Motor gücü 85-120 kW arasında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e yükseltildi. Motor gücü 120 kW’ı geçen otoların ÖTV’si ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı.

Yeni ÖTV oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları(%) Eski /Yeni

Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler: 3 / 10
Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler: 7 /25
Motor gücü 120 kW'ı geçenler: 15 / 60

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

Capital 2020 Aralık başlıkları

Capital 2020 Aralık başlıkları

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Yorum Yaz