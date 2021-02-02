Elektrikli otonun ÖTV'sinde şok artış!

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektrikli otomobillerin ÖTV oranları, motor güçlerine göre 3 ile 4 kat arasında artırıldı.

Buna göre motor gücü 85 kW’ı geçmeyen araçların ÖTV oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Motor gücü 85-120 kW arasında olan otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e yükseltildi. Motor gücü 120 kW’ı geçen otoların ÖTV’si ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldı.

Yeni ÖTV oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları(%) Eski /Yeni

Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler: 3 / 10

Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler: 7 /25

Motor gücü 120 kW'ı geçenler: 15 / 60