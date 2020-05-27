McLaren bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz otomotiv şirketi, satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 çalışanın işten çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

27.05.2020 10:21:000
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McLaren bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz otomotiv şirketi McLaren, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Formula 1 için de yarış araçları üreten McLaren’den yapılan açıklamada, şirketin satış ve reklam gelirlerinin azalmasından dolayı bin 200 kişinin işten çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Formula 1 yarışlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadığı hatırlatıldı.

Şirketin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen McLaren’in Başkanı Paul Walsh, “Bu şüphesiz, şirketimiz için son derece zorlu bir dönem. Fakat tekrar verimli, sürdürülebilir, net bir istikametle yeniden büyümeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şirket, halihazırda 4 bin kişiyi istihdam ediyor.

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