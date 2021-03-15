Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubat ayında yüzde 9,3 düşüşle 116 bin 88 adet olurken, otomotiv ihracatı yüzde 14,3 düşüşle 87 bin 908 adet olarak gerçekleşti.

15.03.2021 12:02:000
Paylaş Tweet Paylaş
Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Otomotiv üretimi Şubat ayında yüzde 9,3 düşüşle 116 bin 88 adet oldu. Aynı ayda otomobil üretimi yüzde 22,4 düşüşle 68 bin 105 adet olarak gerçekleşti.   Otomotiv Sanayii Derneğinden(OSD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı yüzde 14,3 düşüşle 87 bin 908 adet olurken, otomobil ihracatı yüzde 31,8 düşüşle 50 bin 384 adette kaldı.

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde toplam otomotiv üretimi bir  önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azalarak 222 bin 264 adet,  otomobil üretimi yüzde 16 azalarak 136 bin 882 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 231 bin 578 adet oldu.

Aylık bazda verilere bakıldığında, otomotiv sanayisinin Şubat ayı  üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 116 bin 88  adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 22,4 azalarak 68 bin 105 adede geriledi. Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayisinin kapasite  kullanım oranı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında  kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari  araç) yüzde 68, ağır ticari araçlarda yüzde 50, traktörde yüzde 75  seviyesinde oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 14 arttı

Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç  grubunda üretim yüzde 55 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim  yüzde 12 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 85 bin 382 adet, traktör üretimi de 9 bin 314 adet olarak gerçekleşti.

Pazara bakıldığında ise, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı  dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 53, hafif ticari araç pazarı  yüzde 51 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 61 arttı. Baz etkisi dikkate  alındığında Ocak-Şubat dönemi ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 6  üzerinde gerçekleşti.

İç pazardaki artış devam etti

Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 38 artarak 106 bin 532 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise  yüzde 34 oranında arttı ve 80 bin 107 adet oldu. Son 10 yıllık  ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Şubat döneminde toplam pazar  yüzde 30 artarken, otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı  yüzde 8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 4 oranında arttı. Bu dönemde,  otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari  araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat'ta ihracat yüzde 14 azaldı

Yılın ilk iki ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçtiğimiz  yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 165 bin 476  adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında  azalarak 98 bin 433 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 13 azalarak 2 bin 315 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI?M) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 17 pay ile ilk  sıradaki yerini korudu.

Toplam ihracat 4,9 milyar dolara ulaştı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam  otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 3, Euro bazında ise yüzde 12  azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 4,9 milyar dolar olarak  gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 1,6 milyar dolar  seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 29  azalarak 1,4 milyar Euro oldu. Ocak- Şubat döneminde dolar bazında ana  sanayi ihracatı yüzde 9 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı  yüzde 8 oranında arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital araştırması: Global 50 Türk kadın lider

Capital araştırması: Global 50 Türk kadın lider

“Oyun kuruculuğa odaklandık”

“Oyun kuruculuğa odaklandık”

OECD Başekonomisti, Capital'e konuştu: Toparlanma 2022'de başlar

OECD Başekonomisti, Capital'e konuştu: Toparlanma 2022'de başlar

Denge formülü

Denge formülü

Aras Holding YKB Baran Aras: 5 yılda 5 katına çıkarız

Aras Holding YKB Baran Aras: 5 yılda 5 katına çıkarız

Nobelli Prof. Deaton, Capital'e konuştu: COVID ayrışmayı daha da kötüleştirdi

Nobelli Prof. Deaton, Capital'e konuştu: COVID ayrışmayı daha da kötüleştirdi

Yorum Yaz