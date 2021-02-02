Otomotivde 10 yılın en iyi Ocak ayı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.

2020 yılında Türkiye otomotiv pazarı 800 bin adetin altında kalırken, 2021 yılının ilk rakamları yeni yılın hızlı bir yükselişle başladığını gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet oldu. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında arttı ve 35 bin 358 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

10 yıllık ortalamalara bakıldığında da Ocak ayının pozitif sonuçlara sahne olduğu görüldü. Buna göre Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı.