Elektrikli yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Erdoğan’ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü’nden geçeceği öğrenildi.

2022’DE ÜRETİLMESİ PLANLANIYOR

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi’nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.