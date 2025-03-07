"Bankacılık sektörünü yeni bir döneme taşıyoruz"

Tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek bankacılık servislerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale getiren Colendi, 18 milyonu aşan kullanıcıya hizmet veriyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “Colendi ekosistemini yıllar içinde tamamlayıcı servislerle büyüttük. ColendiBank, Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak yola çıktı. ColendiBank’ın yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve teknolojik alt yapısıyla oluşturulan servisleriyle Türkiye’de bankacılık sektörünü dijital bankacılık yetenekleriyle ‘yeni bir döneme’ taşıyoruz” diyor.

Colendi, finansal hizmetleri demokratize eden yenilikçi ve kapsamlı bir finansal hizmetler platformu. Tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek, bankacılık servislerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale getiriyor. 18 milyonu aşan kullanıcıya hizmet veren Colendi, hızlı ve kolay krediye erişim sağlayan Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) gibi çözümler sunuyor. Mikro yatırım platformları aracılığıyla ise kullanıcılarının finansal okuryazarlıklarını artırarak birikim yapmalarını mümkün kılıyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, “Colendi ekosistemini yıllar içinde tamamlayıcı servislerle büyüttük. ColendiBank, Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak yola çıktı. ColendiBank’ın yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve teknolojik alt yapısıyla oluşturulan servisleriyle Türkiye’de bankacılık sektörünü dijital bankacılık yetenekleriyle ‘yeni bir döneme’ taşıyoruz. ColendiBank’ın geniş müşteri kitleleriyle büyümesini sağlamak ve Türkiye’nin yapay zeka temelli lider dijital mevduat bankası olmayı hedefliyoruz. Katar’da aldığımız lisans ve SEPA bölgesinde başvurusu devam eden lisanslarımız ile Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında da büyümeyi amaçlıyoruz” diyor.Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Colendi hakkında bilgi verir misiniz?

Colendi, finansal hizmetleri demokratize eden yenilikçi ve kapsamlı bir finansal hizmetler platformu. Tüketicileri, şirketleri ve finans kurumlarını bir araya getirerek, bankacılık servislerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale getiriyoruz. Bugün, 18 milyonu aşan kullanıcıya hizmet vererek, hızlı ve kolay krediye erişim sağlayan Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) gibi çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda, mikro yatırım platformlarımız aracılığıyla kullanıcılarımızın finansal okuryazarlıklarını artırarak birikim yapmalarını mümkün kılıyoruz.

Colendi ekosistemini yıllar içinde tamamlayıcı servislerle büyüttük. Faaliyet iznini 2024 Kasım ayı sonunda alan ve faaliyetlerine bu yıl başlayacak olan ColendiBank, Türkiye’nin ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak yola çıktı. ColendiBank’ın yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve teknolojik alt yapısıyla oluşturulan servisleriyle Türkiye’de bankacılık sektörünü dijital bankacılık yetenekleriyle ‘yeni bir döneme’ taşıyoruz.

Hangi yeniliklere ve inovasyonlara imza atıyorsunuz?

Colendi LLM ile müşteri davranışlarını modelleyerek, bankacılık ve finans deneyimini kişiselleştiren yapay zeka tabanlı çözümler sunuyoruz. Böylece kullanıcılarımızın finansal tercihlerine göre optimize edilmiş hizmetler sağlıyoruz. Geleneksel bir menkul değerler şirketinin yatırımcılara sağladığı tüm hizmetleri sunan Colendi Menkul Değerler, aynı zamanda entegre finans ve dijitalleşmenin getirdiği tüm fırsatları kullanarak yatırımcılarına pratik ve hızlı bir hizmet sağlıyor. Colendi Sigorta ile ise yenilikçi gömülü sigortacılık çözümlerini dijital platformlar üzerinden sunuyoruz. MoneyPay ve EasyCep gibi iş ortaklıkları ile gömülü sigorta ürünleri geliştirerek yeni nesil sigorta çözümleri sağlıyoruz.

2022 yılında merkez bankaları, saklama ve ödeme kurumlarıyla yaptığı yüksek profilli çalışmalarıyla tanınan Londra merkezli, dünyanın önde gelen kurumsal ve regüle platformlar için blok zinciri temelli ödeme ve mutabakat sistemleri sağlayıcısı şirketlerinden olan SETL’ın tamamını satın aldık. SETL’ın hizmet verdiği kurumlar arasında İngiltere, Fransa ve Singapur merkez bankaları, Swift, Bank of New York gibi önde gelen banka ve finans devleri bulunuyor.

Nasıl bir fikirle kuruldunuz?

Colendi’nin temelleri, “Bir gün her şirket bir fintek şirketi olacaktır” mottosuyla atıldı. Amacımız programlanabilir para, fintek ve banking-as-a-service (servis modeli bankacılığı) kavramlarını hayata geçirerek, ‘demokratik ve insancıl’ bankacılık modelini oluşturmak oldu.

Bankacılık servislerini demokratize ederek dünya genelinde 3 milyardan fazla banka hesabı olmayan ve 5 milyardan fazla krediye erişemeyen kişiyi finansal sisteme dahil etme hedefiyle yola çıktık. Bu, sadece dijital olarak faaliyet gösteren ve şubesiz hizmetleri daha uygun maliyetlerle sunan bir finansal ekosistem kurarak mümkün olabilirdi. 2017 yılında Colendi’yi kurduk ve geçen 6 yılda hızlı bir büyüme göstererek dünyanın en hızlı büyüyen fintek şirketlerinden biri haline geldik. Dijital bankacılık, gömülü finans ve yapay zeka tabanlı finansal çözümlerle kullanıcılarımıza daha hızlı, güvenli ve kişiselleştirilmiş finansal hizmetler sunuyoruz.

Nasıl bir fark yarattınız?

Colendi olarak ‘bilanço odaklı fintek’ modelimizle diğer fintek şirketlerinden ayrılıyoruz. Bu terimi, bir fintek şirketi olarak bilançomuzu aktif olarak kullanarak hem kredi verme ve mevduat toplama gibi finansal hizmet sağlayıcı hem teknoloji inovasyon merkezi olarak faaliyet gösterdiğimiz anlamında kullanıyorum. Gömülü finans, yapay zeka ve geleneksel bankacılık hizmetlerini entegre ederek uçtan uca çözümler sunuyoruz. Bu iş modeli, Colendi’yi sadece üçüncü parti bankacılık altyapısına bağımlı olmayan entegre bir ekosistem haline getiriyor. Teknoloji ve finansın kesişim noktasında faaliyet göstererek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler sunma konusunda avantaj sağlıyoruz.

Odağınızda neler var?

Odağımızda, finansal kapsayıcılığı artırmak, dijital bankacılık deneyimini mükemmelleştirmek ve yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş finansal çözümler geliştirmek var. Faaliyet iznini aldığımız ColendiBank, özellikle gömülü finansal teknolojiler alanında etkin çözümler sunabilecek altyapıya sahip. Kullanıcı odaklı yaklaşımla tasarlanan ColendiBank hizmetleri, kolay erişilebilir, müşteri deneyimi açısından tamamen ‘akıcı ve tüm süreçleri dijitalleştiren’ yani kullanıcıların hesap açma, para transfer etme, ödeme yapma veya kredi başvurusu gerçekleştirme gibi tüm bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapmalarını sağlamak üzerine geliştirildi. Bunun yanında kullanıcılar, istedikleri işlemlerin tamamını mobil cihazlarından veya bilgisayarlarından, hiçbir noktada şube ihtiyacı duymadan gerçekleştirebilecek.

En önemli kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriniz neler?

Biz büyüklüğü artık değerlemeyle ve satın almalarla değil, erişimle ölçmenin anlamlı olduğuna inanıyoruz ve yeni hedefimiz kullanıcı sayımızı katlayarak artırmak. SETL satın alması sonrasında 100 milyon aktif finansal kullanıcıya hizmet veren, dünyanın en büyük finans teknoloji şirketlerinden biri olma hedefinde hızlı yol alıyoruz. Bankacılığın Tesla’sı olmayı hedeflediğimiz ColendiBank ile kullanıcı tabanımızdaki büyümenin hızlanacağını öngörüyoruz. Son olarak 2026’da, iki ülkede halka arza hazır hale gelmeyi hedefliyoruz. Hangi borsalar olduğunu ve halka arz zamanlamasını ilerleyen dönemde göreceğiz. Ama biz hazır hale geleceğiz.

“LİDERLİK HEDEFLİYORUZ”