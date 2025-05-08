"Dijital kanallarda 100 milyon kullanıcıya dokunuyoruz"

ommencis CIO’su Duru Kızılkayak, 200’e yakın projeyle 100 milyon kullanıcıya ulaştıklarını ve en çok yazılım ihracatı yapan ilk 10 Türk teknoloji şirketi arasında yer aldıklarını belirtiyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olduklarını söyleyen Commencis CIO’su Duru Kızılkayak, aynı zamanda Türkiye’de en fazla yazılım ihracatı yapan ilk 10 Türk teknoloji şirketi arasında yer aldıklarını belirtiyor. Kızılkayak, bugüne kadar 200’e yakın proje hayata geçirdiklerini ve bu projelerle birlikte çözümlerinin 100 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını ifade ediyor.

Commencis’in bugüne kadar hayata geçirdiği dijital ürün ve çözümler farklı ülkelerde ve sektörlerde faaliyet gösteren alanında lider firmalar tarafından kullanılıyor. Türkiye’de en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olduklarını belirten Commencis CIO’su Duru Kızılkayak, aynı zamanda Türkiye’de en fazla yazılım ihracatı yapan ilk 10 Türk teknoloji şirketi arasında yer aldıklarını söylüyor.

Kızılkayak, “Geçen yıl hem müşteri portföyümüzü hem ekibimizi istikrarlı bir şekilde genişlettik. Çalışan sayımız son iki yılda iki katına çıktı. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da 50’den fazla müşterimiz bulunuyor” diyor.

“Commencis’in bugüne kadar hayata geçirdiği ürün ve çözümler, 20’den fazla ülkede finans, bankacılık, e-ticaret, sigorta ve hava yolları gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketler tarafından kullanılıyor. Türkiye İş Bankası, Burgan Bank, Pegasus Hava Yolları, Air Astana, MetLife, Turkcell ve BSH gibi alanında lider şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine destek oluyoruz” diyen Kızılkayak, bugüne kadar 200’e yakın proje hayata geçirdiklerini ve bu projelerle birlikte çözümlerinin 100 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını ifade ediyor. Kızılkayak, şirketlerini ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

Geçen yılı nasıl kapattınız? Bugün sektördeki yeriniz, müşteri sayınız nedir?

Commencis sadece dijital dönüşüm yapan bir şirket değil; güçlü yazılım yetkinliği, yapay zeka ve bulut teknolojileri ile tasarım uzmanlığını birleştirerek iş süreçlerini ve kullanıcı deneyimini daha akıllı, verimli ve rekabetçi hale getiren bir teknoloji partneri. Türkiye’de en hızlı büyüyen yazılım firmalarından biriyiz. Aynı zamanda Türkiye’de en fazla yazılım ihracatı yapan ilk 10 Türk teknoloji şirketi arasında yer alıyoruz. Geçen yıl hem müşteri portföyümüzü hem de ekibimizi istikrarlı bir şekilde genişlettik. Çalışan sayımız son iki yılda iki katına çıktı. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da 50’den fazla müşterimiz bulunuyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm talebi ne kadar arttı?

Türkiye’de ve dünyada dijital dönüşüm süreçlerinde başı çeken sektörlerin başında, Commencis’in de odaklandığı bankacılık ve finans sektörü geliyor. 2023 yılı sonunda aktif dijital bankacılık müşteri hesap sayısı (bireysel ve kurumsal) 110 milyonu aşmış durumda. Amerika’da bu sayı 52 milyon civarında. Bu açıdan bakıldığında Türkiye, teknoloji ve kullanım alışkanlıkları açısından oldukça ileri bir noktada.

Türkiye’de bankacılık işlemlerinin yüzde 60’tan fazlası mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Commencis olarak dijital kanallarını tasarlayıp geliştirdiğimiz bankalarda ise bu oran yüzde 85’in üzerinde seyrediyor. Markanın dijital stratejisinin kuvvetli olması ile Commencis’in bilgi ve tecrübesi birleştiğinde bu durum kullanıcı analitiğine de doğrudan yansıyor. Sadece mobil bankacılık kullanan hesap sayısı 90 milyonun üzerinde; internet bankacılığı kullanıcıları ise yaklaşık 2 milyon seviyesinde. Yeni müşteri kazanımının da yüzde 60’ı dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Bu veriler, bankacılık işlemlerinin artık çok büyük oranda dijital kanallar üzerinden yapıldığını ortaya koyuyor. Dijital dönüşüme aynı şekilde hızla adapte olan hava yolları ve biletleme sektöründe, dijital işlem kullanımı dünyada da Türkiye’de de yüzde 85’in üzerinde. Dijital deneyim, yolcuların hava yolu tercihlerinde önemli bir faktör haline geldi.

Bankacılık dışında en hızlı dijitalleşen sektörler hangileri?

Commencis olarak sigortacılık alanında da birçok firmayla çalışıyoruz. Bu sektörde dijitalleşme oranları dünyada da Türkiye’de de yüzde 50’nin altında ancak bu alanda da önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Poliçe satışı ve hasar yönetimi gibi temel süreçlerin dışına çıkan, uçtan uca dijital deneyim sunan uygulamaların sayısı hızla artıyor. Küresel ölçekte dönüşüm, yapay zeka ile birlikte ivme kazandı. Commencis olarak sadece dijital dönüşümden değil, akıllı dönüşümden bahsediyoruz; çünkü yapay zeka ile yalnızca sunduğumuz ürün ve çözümleri değil, kendi iş süreçlerimizi de yeniden tanımlıyor, daha akıllı hale getiriyoruz.

Global bankacılık sektöründe yapay zekâ pazarı, 2024 itibarıyla yaklaşık 26 milyar dolara ulaşmış durumda ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda yüzde 30,6’lık bileşik büyüme oranıyla artması bekleniyor. Yapay zekanın doğru kullanımının maliyet tasarrufu ve verimliliğe etkisi ile yüzde 10’a yakın ek gelir yaratması öngörülüyor.

Bu yıl sonu için en önemli hedefleriniz neler?

2025 yılında dijital dönüşüm “akıllı dönüşüm”e evriliyor. Öne çıkan trendler arasında sektöre özel büyük dil modelleri (domain-specific LLMs), doğal dil arayüzleriyle veriyle konuşabilen sistemler, hibrit ve çoklu bulut mimarileri ile egemen bulut (sovereign cloud) yapıları yer alıyor. Commencis olarak yapay zekâyı organizasyonumuzun merkezine yerleştiriyor, yazılım geliştirmeden pazarlamaya kadar pek çok fonksiyonda, içeride hayata geçirdiğimiz ‘AI Forward’ adlı programımızı sürdürüyoruz. 2025 ve sonrası için stratejimiz üç temel hedef etrafında şekilleniyor: Gelişmiş hiperkişiselleştirmeyle müşteri ve çalışan deneyimlerini daha akıllı hale getirmek, otonom iş süreçleriyle operasyonel verimliliği artırmak ve AI destekli ürün ve hizmetlerle sektörlere özel, yenilikçi çözümler sunmak. Bu doğrultuda dijital dönüşümün ötesine geçiyor, akıllı şirketlere (intelligent enterprise) uzanan dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Uzun vadede en önemli hedefimiz, hızlı büyümemizi sürdürülebilir kılarak, istikrarlı bir şekilde devam ettirmek ve Türkiye’deki başarımızı uluslararası arenada da güçlendirmek. Markamızın farklı coğrafyalarda daha fazla görünürlük kazanması, bu vizyonun önemli bir parçası.

Yapay zeka yatırımları

COMMENCE AI Bu yıl yapay zeka alanındaki en önemli yatırımımız, geliştirdiğimiz Commence AI adlı çoklu asistan platformumuzu derinleştirmek olacak. Özellikle ajan tabanlı yapılar, yapay zekayı pasif bir yardımcı olmaktan çıkarıp, görevleri yerine getiren aktif bir aktöre dönüştürüyor. Örneğin; bir banka çalışanının “müşteriyle kredi riski değerlendirmesi yap” komutuyla, sistemin CRM’den veriyi çekmesi, skorlama modeliyle analiz yapması ve rapor üretmesi artık mümkün.

MODEL OPTİMİZASYONU Bu yıl odaklandığımız konular arasında model optimizasyonu, sentetik veri üretimi, AI çözümlerinin testi, guardrail ajanlar ve görüntü analizi yer alıyor. Ayrıca, büyük dil modellerinin harici veri kaynakları ve uygulamalarla güvenli ve yapılandırılmış biçimde entegre çalışmasını sağlayan Model Context Protocol (MCP) altyapısını da operasyonel seviyede değerlendiriyoruz.