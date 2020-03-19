Efsanenin en büyük pişmanlığı

Oyun sektörünün babası ve Atari’nin kurucu ortağı Nolan Bushnell, Atari’yi sattıktan sonra pişman oldu.

Nilüfer Gözütok Ünal

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Silikon Vadisi'nin tarihinde Nolan Bushnell, özel bir yere sahip. Yaşayan efsane olarak anılan Bushnell, Atarinin yaratıcı olarak adını girişimcilik tarihine yazdırdı.

Ancak oyun sektörünün babası Nolan Bushnell, Atari’yi sattıktan sonra pişman oldu. Çünkü Warner’ın Atari’yi mahvettiğini düşünüyor. Bushnell, "Sattığım günden beri pişmanlık duydum. Hayatta en büyük pişmanlığım diyebilirim. Warner şirketi mahvetti" diyor.

Silikon Vadisi'nin neredeyse her köşesinde izi bulunan Bushnell ile dünden bugüne girişimcilik hikayesini, pişmanlıklarını ve yeni gündemini konuştuğumuz söyleşi Start Up Şubat-Nisan sayısında.















