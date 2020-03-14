Mağazalarını iki hafta kapattı

Apple'ın CEO'su Tim Cook koronavirüs sebebiyle Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının 27 Mart tarihine kadar kapalı olacağını açıkladı.

14 MART, 20200
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Mağazalarını iki hafta kapattı

Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin koronavirüs araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.

RANDEVUSU OLAN NE YAPACAK?

Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı.

CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.

Cook tarafından Apple’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz.

İstanbul’da Apple’ın iki mağazası bulunuyor.

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