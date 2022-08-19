Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi.

19.08.2022 15:26:000
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Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetlerinin, Rekabet Kurulunda 23 Ağustos'ta yapılması planlanan sözlü savunma toplantısının ertelendiği bildirildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmada, daha önce 23 Ağustos'ta yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantısı, tarihi daha sonra belirlenmek üzere ertelendi.

Söz konusu soruşturma, bahsi geçen şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılmıştı.

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