"Moneypay'ın portföyünde birçok kullanıcı segmentine yönelik finansal ürün ve hizmetler bulunuyor."

MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “MoneyPay, bir taraftan Migros mağazalarındaki ödeme sistemlerinin çok önemli bir oyuncusuyken bir taraftan da e-ticaretin çok önemli bir kolu.

“MoneyPay’in portföyünde birçok kullanıcı segmentine yönelik finansal ürün ve hizmetler bulunuyor.”

MoneyPay, Migros’un müşterilerinin tüm finansal işlemlerini güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla hayata geçirildi. Mevzuatın izin verdiği ana lisanslara sahip bir EPK ve ödeme kuruluşu olan MoneyPay, Migros mağazalarında kullanımının yanı sıra Migros uygulamasından verilen online siparişlerde de MoneyCüzdan ile Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Migros Ekstra, Macroonline, Tazedirekt ve Mion dikeylerinde alternatif ödeme seçenekleri sunuyor. MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “Bu açıdan MoneyPay, bir taraftan Migros mağazalarındaki ödeme sistemlerinin çok önemli bir oyuncusuyken bir taraftan da e-ticaretin çok önemli bir kolu. MoneyPay’in portföyünde birçok kullanıcı segmentine yönelik finansal ürün ve hizmetler bulunuyor. Portföyümüze müşterilerimizin değişen ve gelişen finansal ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler eklemeye de devam ediyoruz” diyor. MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, MoneyPay’in dijital ödeme dünyasını ve perakendeyi nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

TÜM FİNANSAL İHTİYAÇLARA BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMLER

Dünya perakendesi önemli bir değişim içinde. Yeni yaklaşımımız ile perakendeyi artık perakendenin ötesine taşıyoruz. Migros, bugüne kadar gıda perakendesi vesilesiyle temas ettiği müşterilerine artık çeşitlendirilmiş hizmetler, entegre yapı ve iştiraklerle ulaşıyor. Entegre iştirakleri birbirinin ihtiyaçlarını tamamlayarak 360 derece hizmet veriyor.

“2024 YILINDA BİRLEŞTİK”

2024 yılında Migros’un sadakat programı Money ile birleşerek kullanıcılara hem kampanyaları hem de alternatif ödeme seçenekleriyle diğer finansal ürünleri tek bir platformda sunmaya başladık. Böylece kullanıcılarımız yenilikçi finansal ürün ve hizmetlere güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor, havale ve EFT olanaklarının yanı sıra uygulama üzerinden sadece cep telefonu numarası girilerek istenen kişiye 7/24 para transferi yapabiliyor, Migros mağazalarındaki kasalardan ve ATM’lerden para çekimini tüm Türkiye çapında gerçekleştirebiliyor. Money ön ödemeli dijital veya fiziksel karta aktardıkları bakiyeler ile Migros ve Migros dışı herhangi bir noktada kart veya QR ile ödeme yapabilmenin yanında Money mobil uygulaması içine tanımladıkları saklı kredi ve banka kartlarıyla da yine ödemelerini Cüzdan/QR üzerinden yapabiliyor.

İŞ BİRLİKLERİ

Finansal iş ortağımız Colendi’nin sağladığı hazır limit ürünü ile kullanıcılar “Şimdi Al Sonra Öde” özelliği kapsamında ödemelerini 7 günden 60 güne kadar erteleme imkanına sahip. Diğer yandan banka iş birlikleriyle sağlanan ihtiyaç kredileri aracılığı ile kullanıcılarımıza alternatif finansman kaynaklarına erişim imkanı sağlıyoruz. Bunun yanında kullanıcılarımız paralarını değerlendirmek için altın, gümüş ve platin yatırımlarını iş birliği içinde olduğumuz yetkili kuruluşlar aracılığıyla yapabiliyor ve yine mobil uygulamamız içerisinden Colendi Menkul Değerler tarafından sunulan, BİST’te işlem gören şirketlerin hisslerini alıp satabiliyor, portföylerini rahatça yönetebiliyor. Bu sayede uygulamanın kullanıcıları, istedikleri zaman ve istedikleri yerden BİST işlemlerini kolay, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirebiliyor.

“KURUMSAL MÜŞTERİLERE VE ÇALIŞANLARINA DEĞER KATIYOR”

Bireysel ürünlerimizin yanı sıra kurumsal müşterilerimize ve çalışanlara sunduğumuz nitelikli ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Migros, Macrocenter mağazaları ve Migros uygulamasında geçerli olan yan hak ürünümüz Money Pro ile çalışanlara kart ve QR ile kolay bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Cüzdan üzerinden bakiye takibi ve harcama yönetimi ile kullanıcılarımız daha dijital ve kolay bir harcama deneyimi yaşıyorlar. Diğer bir yan hak ürünümüz olan Money ProFlex ile de oluşturduğumuz esnek yan hak platformu üzerinden kullanıcıların, Migros mağazaları, Migros uygulaması ile birlikte giyim, elektronik, tekstil gibi farklı sektörlerde 30’dan fazla seçkin marka ağına kolayca ve güvenli bir şekilde erişimlerini sağladık ve güçlü iş birlikleriyle platformumuzu zenginleştirdik. Ek olarak, Money Business ürünümüz ile öncelikle yemek olmak üzere yol, giyim, yakıt, fatura gibi yan hak ödemeleri konusunda şirketlerin farklı ihtiyaçlarına, tek tedarikçi üzerinden çözüm üretme fırsatı sunuyoruz. Çalışanlar, hesaplarına yapılan yüklemeleri ister Money Cüzdanları üzerinden QR ile ister fiziksel/dijital kartları ile diledikleri gibi kart veya QR ile ödeme alan herhangi bir noktada özgürce harcayabiliyor veya tercihlerine göre bu bakiyeleri tüm ATM’lerden veya Migros kasalarından nakit çekim yapabiliyor. Kurum tercihlerine göre kişiselleştirilmiş deneyim odaklı sunulan yan hak çözümlerimiz sayesinde kurumlar, bir taraftan çalışan memnuniyeti ve operasyonel kolaylık sağlarken diğer taraftan vergisel teşviklerden faydalanarak maliyetlerini optimum seviyede yönetme imkanına erişiyorlar.

GÜVENLİ VE HIZLI TAHSİLAT