Alışveriş deyince aklımıza artık en başta internet geliyor. Bir ihtiyacımız olduğunda önce internette arama yapıyor, online alışveriş sitelerine yönleniyor ve burada araştırmamıza devam ediyoruz. Çoğu zaman da alışverişimizi internet üzerinden gerçekleştirip siparişimizi veriyoruz. Ufak tefek alışverişlerde çok fazla düşünmesek de, özellikle bütçesi yüksek olan ürünlerde taksitle ödeme hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ancak belli sayıda taksitin üzerine çıkamayan online alışveriş siteleri bu aşamada önümüzde engel gibi dursa da teknoloji ve innovatif çözümler sayesinde bunun da üstesinden gelmek mümkün.

Adım adım Alışveriş kredisi nasıl alınır? (Video)

İş Bankası tarafından sunulan ve internetten yapılan alışverişlerde hayatımızı kolaylaştıran Anında Alışveriş Kredisi ile İş Bankası, 48 aya kadar dilediğiniz vadede kredi kullanarak istediğiniz ürünleri kolayca internetten satın almanıza imkan veriyor. Üstelik bunun için alışageldiğiniz alışveriş rutininin dışına çıkmanıza da gerek kalmıyor. Uygulama Programlama Arayüzü teknolojisini kullanan İş Bankası Anında Alışveriş Kredisi, alışveriş sitesinin altyapısı ile entegre çalışarak her şeyi sizin için hallediyor. Alışverişinizi tamamladıktan sonra kredinizin taksit ödemelerini 7 gün 24 saat İşCep, İnternet Şubesi, Bankamatiklerden ya da size en yakın İş Bankası şubesinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik alışveriş esnasında da krediye ilişkin sözleşmenizi dilerseniz bilgisayarınıza da kolayca kaydedebiliyorsunuz.

Test ettik, onayladık

Yüksek bütçeli ürünlerde, kredi kullanım ihtiyacı söz konusu olduğunda bunu İş Bankası'nın geliştirdiği ve online alışveriş sitelerine entegre ettiği Anında Alışveriş Kredisi ile gerçekleştirmek mali açıdan herkesi rahatlatacak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Krediyi ayrıntılarla çok fazla uğraşmadan alışveriş anında alabilmenin ve ödemeleri istediğiniz her kanaldan rahatça yapabiliyor olmanın rahatlığı da cabası.

Test sürecimizin videosunu buradan izleyebilirsiniz. CHIP Online olarak test ettik, onayladık. Alışverişlerinizde kredi kullanmak istediğinizde İş Bankası Anında Alışveriş Kredisini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.





Bu bir ilandır.