Yüksek bütçeli ürünlerde, kredi kullanımı söz konusu olduğunda bunu İş Bankasının geliştirdiği ve online alışveriş sitelerine entegre ettiği Anında Alışveriş Kredisi ile gerçekleştirmek mali açıdan herkesi rahatlatacak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Krediyi ayrıntılarla çok fazla uğraşmadan otomatik olarak alabilmek ve ödemeleri istediğiniz her kanaldan rahatça yapabiliyor olmanın rahatlığı da cabası. İnternet alışverişlerinizde Anında Alışveriş Kredisi kullandığınızda Tahsis Ücreti, Sigorta ücreti ödemiyor, şubeye gitmenize gerek kalmıyor ve krediniz anında onaylanıyor. Şu anda Hepsiburada.com ile başlayan proje yakın zamanda diğer online alışveriş siteleriyle devam edecek.

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