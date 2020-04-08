Salgınla mücadeleye 1 milyar dolar bağışladı

Aralarında Twitter'ın da yer aldığı birçok teknoloji şirketinin kurucusu olan ABD'li yatırımcı Jack Dorsey, koronavirüsle mücadele için 1 milyar dolarlık bağış yaptı.

8.04.2020 10:50:000
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Salgınla mücadeleye 1 milyar dolar bağışladı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ABD'li iş insanı Jack Dorsey'den 1 milyar dolarlık destek geldi. Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Bugüne kadar salgınla mücadele için yapılan bu bağışa ilişkin açıklama yapan Dorsey, "Hayat çok kısa, insanlara şimdi yardım etmek için yapabileceğimiz her şeyi hadi bugün yapalım" dedi.

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