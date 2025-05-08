TAV Havalimanları'ndan çocuklara özel dijital güvenlik farkındalık kitabı

TAV Havalimanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara yönelik dijital güvenlik bilincini artırmayı hedefleyen özel bir farkındalık çalışmasını hayata geçirdi.

TAV Havalimanları’nın işlettiği, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa havalimanlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocuk yolculara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Bayram coşkusunu havalimanlarında paylaşan minik yolculara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edildi, hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca terminal turu ve uçak ziyaretleri gibi aktivitelerle özel bir deneyim sunuldu. Etkinlikler kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) işbirliğiyle hazırlanan “SİBERAY ile Güvende Kal” etkinlik kitabı da çocuklara hediye edildi.

TAV Havalimanları Havalimanları Grup Başkanı Kürşad Koçak: “TAV Havalimanları olarak, yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunma hedefimiz doğrultusunda dijitalleşmeyi stratejimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geleceğin havalimanlarında kesintisiz ve sorunsuz bir dijital yolculuk sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreci yürütürken dijital güvenlik, bilinçli teknoloji kullanımı ve dijital okuryazarlığın öneminin farkındayız. Çocukların bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Erken yaşta kazanılan dijital farkındalık, çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini koruyabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hazırladığımız “SİBERAY ile Güvende Kal” etkinlik kitabıyla çocuklara siber güvenlik hakkında temel bilgileri eğlenceli bir dille aktarmayı ve güvenli dijital davranış alışkanlıklarını kazandırmayı hedefledik. Bu çalışmayı da, çocuklara armağan edilen en anlamlı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda duyurmak istedik.

Toplumun tüm kesimlerinde dijital farkındalık yaratma ve çocukların güvenli internet kullanımı konusunda yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz”dedi.

“SİBERAY ile Güvende Kal” kitabı, çocukların dijital güvenlik konusunda temel bilgileri eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde öğrenmelerini hedefliyor. Teknoloji kullanımı, dijital okuryazarlık, siber zorbalık ve kişisel bilgi güvenliği gibi konuları içeren kitapçık; bulmacalar, çizimler ve hikâyeler gibi eğlenceli içeriklerle çocukların dijital ortamda kendilerini koruyabilecek bilgi ve becerileri edinmelerini destekliyor. “SİBERAY ile Güvende Kal” kitabı yıl boyunca TAV Havalimanları’ndaki belirlenmiş alanlarında erişime sunulacak. Ayrıca kitaba https://bit.ly/4cOvmnk linkinden ulaşılabiliyor.