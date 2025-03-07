Token, 1 milyondan fazla cihaza ulaştı

Teknoloji ve yazılım yetkinliklerini Beko’nun cihaz gücüyle birleştiren Token’ın Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kurulumu 1 milyon adedi geçti. Token, günde 8,5 milyondan fazla işlemi yönetiyor.

Türkiye’nin lider ödeme sistemleri platform sağlayıcısı olarak yenilikçi teknolojiler geliştiren Token Finansal Teknolojiler, sektörde fark yaratan ürün ve hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Ödeme kaydedici cihaz çalışmalarıyla Arçelik bünyesinde faaliyetlerine başlayan Token Finansal Teknolojiler, 2020 yılından itibaren Koç Holding’e bağlı ayrı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Token Finansal Teknolojiler Platform & Cihazlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Tüm Ödeme Kaydedici Cihaz ve Finansal Teknoloji Sağlayıcıları Derneği Başkanı (TÖFSAD) Halil Dikici, “Token olarak bugüne kadar Türkiye’de çeşitli işletmelerde 1 milyon adedin üzerinde cihaz kurduk, yüzde 100 SLA ile çalışan TSM sistemimizle günlük 8,5 milyondan fazla işlemi yönetiyoruz. Yapılan her işlemin bir mali belgeye dönüşmesini sağlayan sistemimizle Gelir İdaresi Başkanlığımızın Katma Değer Vergisi’nin toplanması, takip edilmesi ve vergi kayıp kaçağının önlenmesi kapsamındaki tüm regülasyonlarına uygun hareket ederken bankalarımıza da uçtan uca hizmet veriyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle sektördeki değişime öncülük ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, sektör ihtiyaçlarıyla teknolojik gelişmeleri bir potada eritip, iş yerlerine yeni bir çözüm olarak sunduğumuz Beko X30 TR yazar kasa POS cihazımızla sektördeki liderliğimizi pekiştirdik” diyor.

BEKO X30 TR, İŞLETMELERİN İHTİYACI OLAN HER ŞEYİ BİR ARADA SUNUYOR

Yazar kasa POS sisteminin, dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçirilmiş ve zamanla birçok ülkeye örnek olmuş bir yenilik olduğunu belirten Halil Dikici, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yazar kasa POS, ödemelerin mali belgeye dönüşmesini sağlayarak yıllar içinde katma değer vergisinin toplanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığımıza büyük katkılar sundu. Biz de ekip olarak bu süreçte, özellikle ürün tasarımı ve bankacılık entegrasyonlarını geliştirirken yoğun bir çaba gösterdik. Sistemlerimizi daha gelişmiş ve katma değerli uygulamalara uyumlu hale getirmek adına ürünlerimizi Android işletim sistemine taşıdık. İlk olarak Beko 400 TR modelimizle başladığımız bu dönüşümü, akaryakıt istasyonları için özel olarak geliştirdiğimiz Beko 1000 TR ile sürdürerek önemli bir bilgi birikimi elde ettik. Şimdiyse edindiğimiz bu deneyimleri Beko X30 TR’ye aktarıyoruz. Bu yeni ürünle, müşterilerimize sunmayı planladığımız pek çok özelliği hayata geçirirken uçtan uca güvenli bir sistem sağlayarak Gelir İdaresi Başkanlığı için de kritik bir çözümü devreye almış olduk.”

Türkiye’nin ilk Android işletim sistemiyle çalışan yazar kasa POS cihazı olan Beko X30 TR, işletmelerin iş süreçlerini hızlandırıyor. Regülasyonlara tam uyum sağlarken yeni arayüzü, yüksek işlemci gücü, dokunmatik ekranı, 4G ve WiFi bağlantısı, hızlı entegrasyon kabiliyetleri gibi özellikleriyle fark yaratıyor. Böylece işletmelerin ihtiyacı olan her şey Beko X30 TR’de bir arada sunuluyor.

“ECZANELERDE ENTEGRASYON ÇÖZÜMÜ SAĞLIYORUZ”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), vergi kayıplarını önlemek amacıyla yazar kasa POS cihazlarıyla satış otomasyon sistemlerinin entegre çalışmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Dikici, “İlk olarak eczaneler için uygulamaya alınan bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde farklı sektörleri de kapsaması bekleniyor. Beko 300 TR ve Beko X30 TR yazar kasa POS cihazlarımız eczane otomasyon sistemleri ile tam uyumlu ve hızlı işlem yapan bir entegrasyona sahip. İşletmelerin dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırırken regülasyonlara uyum sağlamalarına da destek oluyoruz” şeklinde konuşuyor.

“FİTO İLE GÜNLÜK OPERASYONLAR ÇOK DAHA KOLAY VE VERİMLİ”

Beko yazar kasa POS cihazı kullanıcıları için geliştirilen Fito mobil uygulaması sayesinde işletmelerin cihazlarıyla ilgili işlemlerinin mobile taşındığını anlatan Halil Dikici, şu bilgileri de veriyor: “Bu uygulama sayesinde Beko yazar kasa POS cihazları için servis talebi oluşturulabiliyor. Süreç mobil üzerinden takip edilebiliyor ve cihaz kullanımıyla ilgili destek içeriklerine erişim sağlanabiliyor. Bu uygulamayı önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu daha birçok alanda ücretsiz olarak kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.”

Fito ayrıca, tüm cihazları tek bir platformda görüntüleme, duyuruları takip etme ve işletmelere özel kampanyalardan haberdar olma imkanı sunuyor. İşletmelere cihazları için avantajlı komisyon oranlarıyla banka başvurusu yapma fırsatı da tanıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulama, sunduğu çözümlerle Beko yazar kasa POS kullanıcılarının günlük operasyonlarını çok daha kolay ve verimli hale getiriyor.

“TOKENSIGN İLE SEKTÖR LİDERİYİZ”

Token’ın farklı alanlarda hizmet verdiğini vurgulayarak yeni çözümü TokenSign hakkında Dikici, şöyle konuşuyor: “Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, ülkemizde de bu alana yönelik düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren VUK 551 tebliği kapsamında, elektrikli araç şarj ünitelerinin gerçekleştirdikleri işlemleri imzalı olarak GİB’e iletmeleri zorunlu hale geldi. Bu düzenlemenin ardından, çevik bir yaklaşımla geliştirdiğimiz ve elektrikli şarj istasyonları için yüksek güvenlikli şarj bilgisi imzalama hizmeti sunan TokenSign’ı bugün birçok istasyon aktif olarak kullanıyor. Sektör lideri olduğumuz TokenSign, şarj istasyonlarının yüksek maliyetli HSM cihazlarına duyduğu ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Token olarak bugüne kadar sektörümüze birçok yenilik ve ilki kazandırdık, bundan sonra da yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

“TÖFSAD İLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ”