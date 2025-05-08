"Uzaktan müşteri ediniminde pazar lideriyiz"

ArkSigner CEO’su Yasin Kahramaner, 2015’ten bu yana uzaktan müşteri ediniminde lider olduklarını ve 350’ye yakın kurumsal müşteriye 100 milyonun üzerinde cihazda çözüm sunduklarını belirtiyor.

Uzaktan müşteri edinimi çözümlerinde 2015’ten bu yana teknoloji ve pazar lideri olduklarını belirten ArkSigner CEO’su Yasin Kahramaner, finans, elektronik haberleşme, sigorta, sermaye piyasaları, kripto, e-para ve e-ödeme sektörlerine hizmet verdiklerini söylüyor. Bu alanda 350’ye yakın büyük ölçekli kurumsal müşterilerinin olduğunu dile getiren Kahramaner, “Uzaktan müşteri edinimi ürünümüz, 100 milyondan fazla cep telefonunda test edildi ve başarıyla çalışıyor” diyor.

ArkSigner, bulut tabanlı bir imzalama platformu sunarak işletmelerin tedarikçi sözleşmeleri, insan kaynakları formları gibi belgeleri elektronik ortamda hazırlamalarını ve imzalamalarını sağlıyor. Kullanıcılar yalnızca belgeleri yükleyip alıcıları belirliyor, ardından imza sürecini başlatıyor. Platformlarının e-imza ve mobil imza seçenekleri sunarak belgelerin yasal geçerliliğini garanti altına aldığını söyleyen ArkSigner CEO’su Yasin Kahramaner, “Ayrıca geliştirdiğimiz video imzalama teknolojisiyle, imza sahiplerinin belgeyi görerek onayladıkları sesli ve görüntülü bir kayıt oluşturuyoruz” diyor.

Böylece dijital imzalama sürecinin hem daha kolay hem maliyet açısından daha verimli hale geldiğini dile getiren Kahramaner, bu yıl sonu için en önemli hedeflerinin müşteri tabanını genişletmek ve global pazarlara açılmak olduğunu belirtiyor. Özellikle finans, sigorta ve kripto sektörlerinde müşteri tabanını genişletmek istediklerini anlatan Kahramaner, uzaktan müşteri edinimi alanında 2015’ten bu yan pazar lideri olduklarını paylaşıyor.

ArkSigner CEO’su Yasin Kahramaner ile teknoloji çözümlerini, projelerini ve hedeflerini konuştuk:

Bulut teknolojilerindeki çözümlerinizle öne çıkıyorsunuz. Şirketiniz, çözümleriniz ve imza teknolojinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Şirketimiz, bulut tabanlı bir imzalama platformu sunarak işletmelerin tedarikçi sözleşmeleri, insan kaynakları formları gibi belgeleri elektronik ortamda hazırlamalarını ve imzalamalarını sağlıyor. Kullanıcılar yalnızca belgeleri yükleyip alıcıları belirliyor, ardından imza sürecini başlatıyor. Platformumuz, e-imza ve mobil imza seçenekleri sunarak belgelerin yasal geçerliliğini garanti altına alıyor. Ayrıca geliştirdiğimiz video imzalama teknolojisiyle, imza sahiplerinin belgeyi görerek onayladıkları sesli ve görüntülü bir kayıt oluşturuyoruz.

Şu anda sektördeki yeriniz ve müşteri sayınız nedir?

ArkSigner olarak dört ana alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunlardan ilki uzaktan Müşteri Edinimi Çözümleri. Finans, elektronik haberleşme, sigorta, sermaye piyasaları, kripto, e-para ve e-ödeme sektörlerine hizmet veriyoruz. Bu alanda 2015’ten bu yana teknoloji ve pazar lideriyiz ve 350’ye yakın büyük ölçekli kurumsal müşterimiz bulunuyor. İkinci uzmanlık alanımız kimlik doğrulama çözümleri. SGK’da doktorların kimlik doğrulama süreçlerinde ve Ticaret Bakanlığı’nın Bilge Projesi kapsamında merkezi kimlik doğrulama altyapısı sunduk. Üçüncü sektörümüz ise elektronik imzalama platformu çözümleri. Bulut ve kurulum modelleriyle sunduğumuz platformumuzla 170 kamu kuruluşu ve 350’den fazla özel işletmeye hizmet veriyoruz. 4’üncü faaliyet gösterdiğimiz alanı e-imza çözümleri oluşturuyor. Arkİmza çözümümüz ile 7 Haziran 2023’ten itibaren BTK lisanslı olarak faaliyet gösteriyoruz. Böylece Türkiye’nin ve dünyanın ilk uçtan uca dijital sertifika otoritesi olmayı başardık. Geçen yıl 165 bin adet e-imza sertifikası satışı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz e-imzalarını kolayca aktive edebiliyor, kağıt form doldurmadan işlemlerini tamamlayabiliyor.

Geçen yıl dijital alanda en önemli projeleriniz neler oldu?

Geçtiğimiz yıl birçok önemli projeye imza attık. Uzaktan müşteri ediniminde Tom Digital Bankası ve Hepsifinans ile uzaktan müşteri edinimi projeleri gerçekleştirdik. Tom Digital ile 8 ayda yaklaşık 1 milyon yeni müşteri kazanımı sağladık; günlük ortalama 5 bin yeni müşteri edinimi gerçekleştirdik. Hepsifinans’ta da günlük 5.000 videolu görüşme ile müşteri edinimi sağladık. Kimlik Doğrulamada ise SGK ve Ticaret Bakanlığı projelerinde merkezi kimlik doğrulama altyapıları sunduk. E-İmza alanında ise Arkİmza tarafında altyapımızı güçlendirerek yıl başında 30 olan bayi sayımızı yıl sonunda 81 ilde 200’e çıkardık. Bayilerimiz, mevzuata uygun ve sahteciliğe karşı güvenli e-imza sertifikası verebilir hale geldi.

Dijital yatırımlarınızın sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uzaktan müşteri edinimi ürünümüz, 100 milyondan fazla cep telefonunda test edildi ve başarıyla çalışıyor. Bu çözüm, müşterilerimizin daha fazla yeni müşteri kazanmasını, minimum hata ile yüksek kullanıcı deneyimi sunmasını ve gelir potansiyelini artırmasını sağladı. Kimlik doğrulama ürünümüz sayesinde normalde 6 ay sürecek entegrasyon süreçleri sadece 1-2 gün içinde tamamlanabiliyor. E-imza platformumuzla belgeler dijital ortamda üretiliyor, 7/24 erişim sağlanıyor ve kırtasiye, lojistik, saklama maliyetleri ortadan kaldırılıyor. Örneğin, Türk Hava Yolları pilotları, Amerika uçuşu öncesi Arkİmza ile e-imzalarını aktive edip, New York’a inişte belgelerini anında elektronik olarak imzalayabiliyor.

Bu yıl dijital alandaki en önemli yatırımlarınız neler olacak?

ArkSigner Suite ile entegrasyon süreçlerini birkaç güne düşürecek low-code/nocode adında bir çözüm geliştirdik. Kimlik Doğrulama tarafında ise biyometrik ve yapay zeka destekli sistemler, FIDO standartları ile passwordless login imkanı sunacak. İmzalama Platformu alanında ise cüzdan tabanlı imzalama, dijital imzalama, remote signing gibi yöntemler geliştirdik. E-İmza Sertifikasyonu alanında Adobe AATL sertifikasyonu ile uluslararası geçerlilik aldık. Donanım yatırımları tarafında da TC kimlik kartı okuyucuları ve çok fonksiyonlu ArkPad cihazı projemiz bulunuyor.

“Platformumuz, e-imza ve mobil imza seçenekleri sunarak belgelerin yasal geçerliliğini garanti altına alıyor. Ayrıca geliştirdiğimiz video imzalama teknolojisiyle, imza sahiplerinin belgeyi görerek onayladıkları sesli ve görüntülü bir kayıt oluşturuyoruz. “

2025’te bulut teknolojilerinde öne çıkacak 5 trend

B iyometrik Kimlik Doğrulama: Yapay zeka destekli güvenlik çözümleri.

Yapay zeka destekli güvenlik çözümleri. Passwordless Giriş: FIDO standartlarıyla şifresiz güvenli erişim.

FIDO standartlarıyla şifresiz güvenli erişim. Yenilikçi İmzalama Yöntemleri: Cüzdan tabanlı, video imza, uzaktan imzalama.

Cüzdan tabanlı, video imza, uzaktan imzalama. Uçtan Uca Dijital Dönüşüm: Low-code/no-code altyapılarla hızlanan dijitalleşme.

Low-code/no-code altyapılarla hızlanan dijitalleşme. Güvenlik ve Uyumluluk: Global sertifikasyonlarla uluslararası geçerlilik.

“Global pazarlara açılmak istiyoruz”

2025 HEDEFLERİ Özellikle finans, sigorta ve kripto sektörlerinde müşteri tabanını genişletmek istiyoruz. Global pazarlara açılmak da en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Çözümlerimizi uluslararası pazarlara taşımak istiyoruz.

ALTYAPI YATIRIMI Bunun dışında altyapı yatırımlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni ürünlerin devreye alınması gerekecek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Bu yıla ilişkin diğer hedeflerimizse müşteri memnuniyetini artırmak. Hizmet kalitesinin ve deneyimin iyileştirilmesini sağlamak.

SÜREÇ OPTİMİZASYONU Regülasyon ve uyumluluk konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süreçlerin optimizeedilmesi ve mevzuata uyum en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

“Türkiye’nin ve dünyanın ilk uçtan uca dijital sertifika otoritesi olmayı başardık. Geçen yıl 165 bin adet e-imza sertifikası satışı gerçekleştirdik. Müşterilerimiz e-imzalarını kolayca aktive edebiliyor, kağıt form doldurmadan işlemlerini tamamlayabiliyor.”