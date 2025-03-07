Hayhay, finansal işlemleri herkes için kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir dijital finans platformu.

Para transferi, bireysel kredilere erişebilirlik, taksitli fatura ödemeleri, cashbaçk özelliğiyle avantajlı kampanyalar sunan Hayhay, Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla kurduğu iş birlikleriyle ödeme sistemlerini daha entegre hale getiriyor. Ayrıca Ankara’da Başkentgaz ile yapılan protokol kapsamında Gazdata cihazı da sunuyor. “Öncelikli hedefimiz, kullanıcılarımızın finansal süreçlerini daha kolay, güvenli ve avantajlı hale getirmek” diyen Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Berk Çağlayan, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“STRATEJIK ALANLARA ODAKLANIYORUZ”

“Kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmek, iş ortaklıklarımızı artırmak ve ödeme altyapımızı daha geniş kitlelere yaymak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ödeme anında kullanıcılara sunulan finansman çözümleri, sanal POS ve fiziki POS hizmetleriyle enerji dağıtım şirketleri ve aboneleri arasındaki finansal ilişkilerin yönetimi gibi stratejik alanlara odaklanıyoruz.Kısa vadede yaklaşık 1 milyon olan kullanıcı tabanımızı aktif tutmak, lisans sürecimizin tamamlanmasının ardından yeni ürünlerimizi geliştirmek ve mevcut hizmetlerimizdeki verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILACAK

Orta vadedeyse dijital cüzdan, POS ve tahsilat özelliklerini genişleterek sadakat programlarını ve kurumsal kullanıcı kazanımlarını artırmak isteğindeyiz. Uzun vadeye bakarsak da Türkiye’nin önde gelen dijital finans platformlarından biri haline gelmek ve uluslararası pazarlara açılmak amacıyla çalışıyoruz.