"Yazılım, rekabette stratejik bir sektör"

Şirketlerin rekabet avantajı kazanmasında kritik rol oynayan adaptasyon yeteneği ve verimlilik; bulut bilişim, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojilerle desteklenen dijital dönüşümle mümkün hale geliyor. Logo Grup CTO’su İsmail Duran, “Yapay zeka giderek daha fazla benimseniyor, günlük yaşama ve iş yazılımlarına daha fazla dahil oluyor. Yapay zeka desteğiyle kazanılan büyük veri analitiği yetenekleri sayesinde şirketler daha doğru kararlar alabiliyor” diyor.

Yazılım, ekonomiler ve şirketler için rekabette stratejik bir sektör. Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı kazanmasında kritik rol oynayan adaptasyon yeteneği ve verimlilik; bulut bilişim, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojilerle desteklenen dijital dönüşümle mümkün hale geliyor. Logo Grup CTO’su İsmail Duran, “Bu noktada yazılım sektörü, ülke ekonomisinin dinamizmi ve dijital dönüşümünde katma değer yaratan stratejik bir sektör olarak öne çıkıyor. Logo Yazılım iş sürekliliğinin ve rekabet gücünün temeli olan yatırımlarıyla işletmelerin tüm süreçlerini uçtan uca yönetmesini sağlıyor; en yeni teknolojilerle operasyonel olarak güçlendiriyor” diyor. Logo Grup CTO’su İsmail Duran, yapay zeka etkisini şöyle anlattı:

İŞ STRATEJİLERİNİN ODAĞINDA

“Yapay zeka giderek daha fazla benimseniyor, günlük yaşama ve iş yazılımlarına daha fazla dahil oluyor. Yeni pazarlara açılmak, yenilikçi ürün geliştirmek gibi büyük atılımlar yapmak için kurumlar yapay zekayı iş stratejilerinin önemli bir odak noktası haline getiriyor. Yapay zeka desteğiyle kazanılan büyük veri analitiği yetenekleri sayesinde şirketler daha doğru kararlar alabiliyor, iş süreçlerini otomatize ederek zaman kazanıyor ve maliyet tasarrufu elde ediyor. Ayrıca yapay zeka, kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş müşteri deneyimlerinin planlanıp sunulmasını destekliyor.

YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Bugün dünyada en iyi performans gösteren şirketlerin yüzde 63’ü, üretken yapay zekadan daha fazla yararlanmak için bulut bütçelerini artırdığını belirtiyor. Teknolojik gelişmelerin şirketleri nasıl etkilediğine dair yapılan pek çok araştırmadan biri olan PwC’nin Ekim 2024 Pulse Anketi sonuçlarına göre teknoloji liderlerinin yüzde 49’u yapay zekanın şirketlerinin temel iş stratejisine tamamen entegre olduğunu, üçte biri ise, yapay zekanın ürünlere ve hizmetlere tamamen entegre olduğunu belirtiyor. Yapay zeka entegrasyonuyla, şirketlerin üretkenlik, pazara giriş hızı ve gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 oranlarında artması öngörülüyor. Büyük veri analitiği yetenekleri sayesinde şirketlerin daha doğru kararlar alması, iş süreçlerini otomatize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sunması, özelleştirilmiş müşteri deneyimlerini desteklemesi gibi kritik faydaları nedeniyle yapay zeka, sistemlerimize ve çözümlerimize daha fazla entegre oluyor. Logo Yazılım’da yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken yapay zekadan faydalanmaya devam ediyoruz.

BÜYÜK VERİNİN ROLÜ

İşletmelerde büyük miktarda verinin depolanmasını, analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlayarak akıllı çözümler geli��tirmesine imkan veren büyük veri teknolojisi, gelişen teknolojinin bir diğer ayağı. Kuruluşlar daha iyi kararlar almalarına, operasyonları iyileştirmelerine ve optimum büyümeyi sağlamalarına yardımcı olan içgörüler elde etmek için büyük veriyi kullanıyor. Sağlık hizmetlerinden finansa, perakendeden telekomünikasyona kadar büyük veriler endüstrilerin işleyiş biçimini dönüştürmek için kullanılıyor. Ayrıca işletmelerin yeni gelir akışları oluşturmasını, müşteri deneyimlerini geliştirmesini ve operasyonel verimliliği artırmasını sağlıyor. Business Research Company’nin verilerine göre büyük veri ve analitik hizmetleri pazar büyüklüğünün 2029’da 365,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI SUNUYORUZ”

Logo Yazılım olarak iş sürekliliğinin ve rekabet gücünün temeli olan yatırımlarımızla müşterilerimizin dijital dönüşümünü destekliyor, çalışma biçimlerini de dönüştürerek iş dünyasının geleceğine yön veriyoruz. İşletmelerin tüm süreçlerini uçtan uca yönetmesini sağlıyor, verimlilik ve çeviklik kazandırarak operasyonel olarak güçlendiriyoruz. Sunduğumuz çözümlerle yerelde ekonominin büyümesini sağlarken, küresel pazarlarda rekabet avantajı sunuyoruz. Aynı zamanda çevresel etkilerin en aza indirilmesine ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına zemin hazırlıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi; ülkemizin yerel dinamiklerini, işletmelerin operasyonel ve finansal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en güncel mevzuatlara uygun bir şekilde tasarlayıp pazara sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin bütçelerinde dijitalleşme için ayırdıkları payı iş süreçleri için en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyoruz.

“Yerli yazılım kapasitemizle Ar-Ge lideriyiz”