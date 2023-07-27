Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın'da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

“Aklımdaki Yarın” adlı podcast serisinin son bölümünde, yapay zeka modeli ChatGPT ile sohbet gerçekleştirildi. Bu bölümde teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren, ChatGPT’ye yazılı olarak bazı sorular yönelterek bu sorulara yazılı cevaplar aldı. Metni insan sesine dönüştüren yazılımla da ChatGPT’ye ses kazandırıldı.

“Aşırı Tüketimin Sosyal Statü Olarak Algılanması Çevresel Sorunları Tetikliyor”

Yapay zekanın, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını korurken mevcut gereklilikleri karşılamaya nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulan sohbette döngüsel ekonomi, aşırı tüketim ve gıda israfı gibi konular da tartışıldı.

Bu konuların yanı sıra çevre sorunlarını tetikleyebilecek tüketim kalıpları, enerji tüketimi ve çevre dostu ulaşım hakkında da bilgi veren ChatGPT, aşırı tüketimin sosyal statü işareti olarak algılanması ve bu eğilimin çevresel sorunları tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca enerji tüketimini azaltma, alışveriş davranışlarını değiştirme, gıda israfını azaltma ve çevre dostu ulaşım yöntemlerini benimseme gibi sürdürülebilir yaşam yöntemleri konusunda da yapay zeka önemli ipuçları verdi.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek Birey, Kurum ve Toplum İşbirliğiyle Kurulacak”

Sürdürülebilirlik çalışmalarında yapay zekanın pek çok fayda sağlayabileceğinin paylaşıldığı bu bölümde ChatGPT; sürdürülebilir bir geleceğin bireylerin, şirketlerin ve toplumun ortak çabalarına bağlı olduğunu vurguladı.

Aklımdaki Yarın, Podbee sayfası veya Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve Castbox gibi popüler podcast platformlarında dinlenebiliyor.