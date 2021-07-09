Antalya'ya son 1 haftada gelen Rus turist sayısı belli oldu

Antalya'ya 1-8 Temmuz'da 644 uçak ile 174 bin 808 Rus turist geldi.

9.07.2021 18:02:000
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Antalya'ya son 1 haftada gelen Rus turist sayısı belli oldu

Uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Antalya'ya gelen Rus turistlerin sayısı artmaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, yılbaşından bugüne kadar kente gelen turist sayısı 2 milyon 1661'e ulaştı.

Geçen yıl temmuz ayının ilk 8 gününde 31 bin 428 turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yılın aynı döneminde 450 bin 991 turiste ev sahipliği yaptı.

Uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte 1-8 Temmuz'da Rusya'dan Antalya'ya gerçekleştirilen 644 uçuşla 174 bin 808 Rus turist geldi. AA

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