Dedeman Grubu Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de 5 yıldızlı otelde doygunluk var. Ülkemize nitelikli dört ve üç yıldızlı oteller gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin önde gelen turizm gruplarından Dedeman Otelleri, Orta Karadeniz’in potansiyeli yüksek kentlerinden Tokat’ın ilk beş yıldızlı otelini hizmete soktu. İkisi yurt dışında olmak üzere 17 otelleri ile hizmet yürüten Dedeman Grubu, Tokat’ın özellikle kültür turizminde öne çıkması için gayret sarf edecek.

Hali hazırda yılda 300 bin civarında turist ağırlayan Tokat’ın Türkiye’nin en önemli turizm duraklarından biri olmaya aday olduğunu belirten Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, “Kısa sürede bu rakamın bir milyona çıkması için Tokat’ta turizme yönelik tüm altyapı mevcut. Tek eksik daha önce faaliyette olan Tokat Havalimanı’nın devreye alınması gerekir. En kısa sürede bu eksikliğin giderilmesi, Tokat’ı Karadeniz’de kültür turizminin başkenti yapar” dedi.

ÜÇ YILDIZ KONSEPTİ GELİŞTİRDİ

Otelin açılış toplantısında konuşan Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, Türkiye’nin ihtiyacının nitelikli üç ve dört yıldızlı oteller olduğunu belirterek, “Ülkemizde 5 yıldızlı otel konusunda doygunluk var. Dört yıldızlı Park Dedeman ve nitelikli üç yıldızlı konseptimiz Smart by Dedeman’a ağırlık vereceğiz. Özellikle Smart by Dedeman’ın ilk örneğini İstanbul Şişli’de önümüzdeki bahar aylarında hizmete sokacağız. Küçük metrekareli odaları ve yüksek teklonojili konseptimiz büyük ilgi görecek” dedi.

Hali hazırda Dedeman Grubu’nun 17 oteli bulunuyor. Bunlardan, biri Kazakistan diğeri Kuzey Irak Erbil’de olmak üzere iki tanesi yurt dışında. Suriye Savaşı’ndan önce Suriye’de üç tane oteli bulunan grup, savaş nedeniyle bu ülkedeki otellerini kapattı. Yine 2015 yılı Nisan ayında Moskova’da açılan otellerini de Rusya ile uçak krizinden sonra kapatmak zorunda kalmış.

Dedeman Grubu Genel Müdürü Emrullah Akçakaya, üç tane otel markaları ile hizmet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Full servis, beş yıldızlı otel hizmeti veren Dedeman Oteller, daha limitli hizmet verilen dört yıldızlı Park Dedeman Oteller ve ilk şubesini önümüzdeki yıl mart veya nisan ayında, 2019’un ilk çeyreğinde açacağımız Smart by Dedeman. Bu smart otellerimizi biz geleceğin otelciliği olarak görüyoruz. Y kuşağının beklentilerine hitap eden bir otel konsepti. Türkiye’de biraz da bu krizin etkisiyle otelcilik yavaş yavaş kabuk değiştiriyor. Bu değişim son zamanlarda biraz daha hızlandı. Ben çok ciddi bir beş yıldızlı otel arz fazlalığı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra hem İstanbul’da hem de Anadolu’da nitelikli dört ve üç yıldızlı otellere daha çok ihtiyaç var. Bundan sonraki dönemde ülkemizin yatak arzı üretmeye devam etmesi lazım ama nitelikli üç ve dört yıldızlı otellere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum”.

OTELCİLİKTE YENİ TRENDLER

Otelciliğin kabuk değiştirmeye başladığını belirten Emrullah Akçakaya, Türkiye’de değişen alışkanlıkları ve yakın geleceğin konaklama tesisi anlayışını şöyle yorumladı:

“Full servis, nitelikli, beş yıldızlı otel yapmak çok ciddi bir maliyet. Bu tür yatırımların geri dönüş hızı yavaş oluyor. Hem de artık tüketici talepleri ve beklentileri de değişti. Farz edelim ki İstanbul’da Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birinde orta ve üst düzeyde bir yöneticisiniz, Adana’ya veya Antep’e bir günlük bir iş seyahatine geldiniz. Tatilde olmadığınız için o otelin sadece odasını kullanıyorsunuz, sabah hızlıca bir kahvaltı ediyorsunuz ve internetinden yararlanıyorsunuz, ardından işinizin peşine düşüyorsunuz. Yani iş seyahatlerinde sadece oda, kahvaltı ve internet çok önemli. Otellerin spor salonları otelde konaklayan ve zamanları değerli olan müşteriler tarafından eskisinden az kullanılıyor. Koca koca balo salonları, roof’lar, restoran, bar artık daha az kullanılıyor. Müşterinin yeni algısı da tam olarak bununla ilgili. Kullanmayacakları hizmetin parasını ödemek istemiyorlar ve bu çok doğal bir eğilim. İnanın ki insanlar iş seyahatlerinde uyumaya bile zor zaman bulabiliyor. Hal böyle olunca insanlar kullanmadığı hizmetlerin bedelini ödemek istemiyor. Örneğin 500 liraya satılan bir oda bu hizmetleri gözden çıkarırsa 300 liraya satılabilecek ve bu oteller daha fazla tercih edilecek”.

ODA M2’LERİ KÜÇÜLÜYOR

Yeni nesil bu oteller için uygun konumun çok önemli olduğunu belirten Akçakaya, “ Mesela kahvaltıda oteller 50-100 çeşit ürün seçeneği sunuyor ama müşteri ortalama 4-5 ürünü tabağına alıyor. Yeni konsept otellerde de daha az ama nitelikli ürünler ağırlık kazanıyor. Operasyon maliyetleri azalırken daha nitelikli ve sağlıklı ürünler tercih edilmiş olacak” dedi.

Smart by Dedeman, geleneksel otelcilikten farklı konsepti ile öne çıkacak. Teknolojisi yüksek, oda metrekareleri göreceli olarak küçük olacak otelde örneğin kahvaltı az fakat yüksek kaliteli üründen oluşacak. “Smart otel konseptini Türkiye’ye has bir şekilde uygulayacağız ve uluslararası örneklerinden çok daha iyi bir hale getireceğiz” diyen Akçakaya, “Bizim Anadolu’daki otellerimizde ortalama kalış süresi 1.3 gün. Bu istatistikler otel odalarının dolabını bile etkiliyor. Bir buçuk gün kalan birinin kıyafetleri için beş kapılı bir gardırop yapmaya gerek yok. Beklentiler ve ihtiyaçlar yeni nesil otellerin mimarilerini de şekillendiriyor. Dolayısıyla yatırımlar daha verimli hale geliyor. Yatırımcı kadar konaklayan misafirler de mutlu oluyor. Özetle park ve smart’lar daha çok yeni nesil otellerimiz olacak” diye konuştu.

“ANADOLU TURİZMİNE ÖNCÜLÜK YAPTIK”

Dedeman’ı kuruluş serüvenini yakından takip edenlerin grubun ilk otelini 1966 yılında Ankara’da açtığını bilirler. Uzun yıllar ve halen Ankara’nın en önemli turizm tesislerinin başında gelen Ankara Dedeman’ın gösterdiği performans, sırası ile İstanbul, Kapadokya, Antalya otellerinin devreye alınmasını sağlar. Ardından Dedeman’ın yatırımlarını Anadolu’nun değişik bölgelerinde açılan oteller takip eder. Dedeman’ın yaptığı yatırımlarla turizm ağına dahil ettiği kentlerin sayısı bir hayli fazla. Erzurum bu kentlerin başında geliyor.

“Erzurum Palandöken bir kayak destinasyonu olarak biliniyorsa Dedeman’ın bunda çok büyük bir payı olduğunu dile getiren Emrullah Akçakaya, bu konuya ilişkin şöyle konuştu:

“90’lı yıllarda daha Erzurum’da sivil havaalanı, sivil uçuşlar yokken biz oraya dağ oteli, kayak oteli yapmaya karar vermişiz. Oteli yaptıktan sonra ise Palandöken dağındaki pistleri ve teleferikleri de Dedeman Grubu yapmış. O zamanlar Gürcistan’dan kiralanan Rus helikopterleriyle dağın zirvesine o malzemeler, ekipmanlar çıkartılmış. Yani günümüzde Erzurum kayak turizminden bir katma değer yaratıyorsa bunda Dedeman Grubu’nun çok büyük bir emeği, katkısı var”.

DEDEMAN TRABZON GÖZDE

Aynı şekilde Rize’deki otellerinin de Erzurum’a benzer bir hizmet ürettiğini belirten Akçakaya, “Yıllar önce Rize’de doğru dürüst yol, havaalanı, ticaret vs. yokken bütün Karadeniz Bölgesi’nin tek marka oteliydi. O zor şartlarda bölgeye böyle bir otel yapılması talep edilmiş ve Dedeman Grubu oraya giderek otelini açmış. İl Özel İdaresi’ne ait bölgedeki kira süremiz dolduğu için oradan çıktık. Ancak Trabzon’da açılan otelimiz ile Doğu Karadeniz’in uluslararası bir turizm destinasyonu olmasında öncü rolümüz halen devam ediyor. 90’lı yıllarda Diyarbakır’da terörün yaygın olduğu, asayiş ve güvenliğin sıkıntılı olduğu bir dönemde yine Dedeman Grubu Diyarbakır’ın ilk marka otelini açmış. Diyarbakır’dan da kira süremiz dolduktan sonra ayrılmak durumunda kaldık. Dolayısıyla Konya, Urfa ve Denizli’de, şimdi ise Tokat’ta bu coğrafyaların ilk marka otelleri olduk” dedi.

YATIRIM KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Grup olarak ülke turizmine katkı sağlama ve öncülük etme çabasını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Akçakaya, “Malum son dört yıldır ülkemiz çok büyük badirelerden başarı ile çıkmasını bildi. Bütün sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Emin olun ki turizm bu süreçlerden en çok etkilenen endüstri. Ama tüm olanlara rağmen geçen ay Eskişehir’de, 2016’da Trabzon’da, 2015’te Elazığ’da birer, İstanbul’da ise iki tane otel açtık. Yani bu dönemde beş tane altı tane kadar otel açtık. Ülkemizin özellikle turizm endüstrisinde olağanüstü bir potansiyeli var. Bir şirket olarak bu potansiyele inanıyoruz, güveniyoruz. Özellikle Anadolu’da Tokat gibi bakir şehirlerin de şahsına münhasır potansiyelleri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

KURUCU DEDEMAN’DAN 10’UNCU YIL NUTKU HİZMETİ

Bu arada Dedeman Grubu Genel Müdürü Emrullah Akçakaya’dan tarihi bir anıyı da öğrenme fırsatımız oluyor. Türkiye turizminin en önemli markaları arasında ilk sıralarda gelen Dedeman Otelleri’nin kurucusu rahmetli Mehmet Kemal Dedeman, ilk ticari girişimini tahmin edilenin aksine turizm değil, madencilik üzerine gerçekleştiriyor.

“Dedeman Grubu’nun asıl işi madencilik. Ülkemizin ilk kurumsal maden şirketlerinden biridir" diyen Akçakaya, “Ulu Önder Atatürk 10. Yıl Nutku’nu okurken bir platforma çıkmış. O platformun inşaatını şirketin kurucusu Mehmet Kemal Dedeman’ın başında bulunduğu Dedeman Grubu yapmıştır” diye konuştu.

İNGİLİZ TURİSTLER TOKAT’TA

Tokat Dedeman Oteli Müdürü Serdar Küçükyıldız ise kentin ilk beş yıldızlı otelinde ağırlayacakları müşteri profili ile ilgili şunları söyledi:

“Ağırlıklı olarak şehir otelciliği yaptığımız için iş icabı seyahat eden insanları hedef alıyoruz. Tabii ki turistler de var. Dün burada, Tokat’ta İngiliz turistler vardı mesela. Belki daha önce Tokat’ın nerede olduğunu bilmiyorlardı ama buraya gelmelerine biz vesile olduk. Uzak Doğulu, Anadolu’da kültür turu yapan turistler de bizim radarımızda. Buraların onlar için de bir opsiyon olduğunu biz biliyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Japonların rotasyonu arasına Tokat’ı sokarsak şehrimize en büyük iyiliği yapmış olacağız. Kültür turizminde Tokat, bizlerin ve çok destek aldığımız yerel yönetimlerin sayesinde adından çok fazla söz ettirecek”.