Hilton Türkiye yerli turiste yoğunlaşacak

Hilton Türkiye Ülke Müdürü Zerunyan, “Bu yıl yüzde 10 büyüme planlıyoruz. Bu yıl ilk kez olarak EMITT Turizm Fuarı’nda stand kiraladık. Amacımız yerli turist ile daha çok yakınlaşmak” dedi.

Turizmin dünya devi Hilton Grubu, ABD dışındaki ilk global yatırımı için 1955 yılında Türkiye’yi seçmişti. O tarihten sonra da Türkiye’deki yatırımlarına büyük önem veren grubun, ülkemizde hali hazırda çeşitli kategorilerde faaliyet yürüten 57 oteli bulunuyor. Şirketin oda kapasitesi ise 11 bin 360 olarak açıklanıyor.

Son dönemde sektördeki gelişmelere paralel olarak franchise ağırlıklı büyüme modelini uygulamaya koyan Hilton Türkiye, 2016 yılında 10 yeni otelini devreye aldı. Geçen yıl açılan otel sayısı 7’ye gerilese de, Hilton Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan’dan aldığımız bilgiye göre grup bu yıl sonuna kadar 9 yeni oteli daha faaliyete geçirecek. Türkiye’de 81 vilayetin 32’sinde herhangi 5 markasından en az biri ile hizmet yürüten Hilton Türkiye, bu yıl Yalova’dan, Antakya’ya, Isparta’dan, Kocaeli’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni oteller açacak.

EMITT’DE STAND AÇTI

Hilton Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan ile yaptığımız görüşmede, yeni yatırımlarının yanı sıra 2018 yılı turizm faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar aldık. 2015 yılında Capital Dergisi tarafından Türkiye’deki En İyi Şirketler kategorisinde en iyi konaklama markası olarak seçilen Hilton Türkiye, bu yıl ilk kez olarak EMITT Turizm Fuarı’nda stand açarak farklı bir stratejiyi uygulamaya koydu. Sektörün buluşma noktası olarak EMITT’i çok önemsediklerini dile getiren Armin Zerunyan, “Biz bu yıla kadar, çok destek olduğumuz fuarımızı bir buluşma merkezi olarak düşündük ve camiamız ile verdiğimiz kokteyllerimiz ile biraraya geldik” diye konuştu.

Bu yıl stand açarak katılmalarını ise şöyle yorumladı:

“Aslında Global Hilton, dünyadaki fuarlara biraz mesafeli ve seçici bakmaya başladı. Örneğin Londra Fuarı’ndan çekildi. Türkiye’deki fuarımıza yönelik ise biz tam tersi bir bakışımız oldu. Bunun nedeni çok önemsediğimiz yerli turizmdir. Biz son yıllarda yerli turistten çok olumlu geri dönüşler aldık. Türkiye’de gezmek, seyahat etmek isteyen çok sayıda insan var. Beklentileri gittikçe yükseliyor. Biz bu açıdan iç pazar dinamiklerinde ve yurt dışı dolaşımda yerli turist ile daha çok hareket etmek istiyoruz”.

Zerunyan EMITT Fuarı için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye için EMITT önemli bir turizm fuarı. Biz de Hilton olarak Türkiye’de yerel ihtiyacı anlamak, buna göre çözümler üretmek ve yeni iş anlaşmaları imzalamak için EMITT’e oldukça önem veriyoruz. 2017 bizim yerel turizme odaklandığımız ve yerel misafir sayımızı yükselttiğimiz önemli bir yıl oldu. İstanbul için yüzde 65 ve Anadolu otelleri için yüzde 90’lara varan oranlarda Türk misafir ağırladık. Bu nedenle EMITT bizim önemsediğimiz önemli bir fuar”.

2017’DE YÜZDE 25 BÜYÜME

2017’nin ilk kısmının zorlayıcı olduğunu, ikinci yarıdan itibaren toparladığını kaydeden Armin Zerunyan, “Senenin ikinci yarısında önemli büyümeler gördük ve seneyi 2016’dan çok önde kapattık. Özellikle İstanbul bu açıdan çok başarılıydı, Ankara’da da yerel talep ve Körfez Arap Ülkeleri’nden gelen misafirler ile büyüme gördük. Geçen yıl yüzde 25 gibi bir büyümemiz oldu. Türkiye için gayet iyimser düşünüyoruz, ülkeye bağlı kalarak Elazığ, İzmir Aliağa, Bolu, Ümraniye, Çanakkale, Kocaeli ve İstanbul gibi farklı şehirlerde oteller açmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak, yeni otellerle birlikte yeni ekip üyeleri işe almaya ve yerel pazarın gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

BU YIL İÇİN BEKLENTİLER OLUMLU

Zerunyan, 2018’e ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uluslararası ziyaretlerin artmasıyla beraber, 2018’de Türkiye’deki turizm sektörünün büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Turizm Bakanlığı 2018’de 35 milyondan fazla turisti ağırlamayı bekliyor. Hilton olarak 2017’de otellerimizi geliştirdik ve 2018’de yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Ayrıca 2018 içerisinde de yeni açılışlarımız olacak. Marka olarak en önemli avantajlarımızdan birisi olan Hilton Honors sadakat programımızda global olarak 71 milyon üyemiz var ve Türkiye üye sayısı itibariyle EMEA bölgesinde İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Hem bu rakam hem de Hilton markasının kalite ile özdeşleşen algısı ve var olan ve potansiyel misafirlerimizin bizi bu yüzden tercih etmeye devam edecektir. Yerli turistin daha çok desteğini alacağız. Yanı sıra özellikle Uzak Doğu’dan Hindistan, Çin, Pakistan, Japonya’dan önemli ölçüde misafir ağırlamaya başladık. Özellikle kruvaziyer gemiler ile ABD’li turist gelişinde de gelecek yıllarda büyüme bekliyoruz. Bizim ülke olarak öncelik vermemiz gereken konulardan bir tanesi kongre turizmini tekrar eski günlerine kavuşturmaya çalışmamız olmalıdır. Biz bu yılı grup olarak yüzde 10 civarında bir büyüme ile kapatmayı planlıyoruz”.