Merkez Bankası rezervleri 167,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalışla 167 milyar 388 milyon dolar oldu.

8.10.2026 14:51:530
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Merkez Bankası rezervleri 167,4 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 237 milyon dolar azalarak 60 milyar 326 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 61 milyar 563 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 578 milyon dolar azalışla 109 milyar 640 milyon dolardan 107 milyar 62 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar düşüşle 171 milyar 204 milyon dolardan 167 milyar 388 milyon dolara indi.

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