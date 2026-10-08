Evcil hayvan bakımında teknolojik yenilikler: 5 yeni ürün tanıtıldı

Beko, evcil hayvan bulunan evlerin ihtiyaçlarına yönelik beş bağlantılı ürünü bir araya getirdi. Akıllı mama ve su kabının yanı sıra hava temizleyici, robot süpürge ve tüy toplama teknolojisine sahip kurutma makinesi de ürünler arasında yer aldı.

Beko, evcil hayvanların günlük bakımına yönelik akıllı mama ve su kabını ürünlerine ekleyerek evcil hayvan teknolojileri kategorisine girdi. Mama ve su tüketiminin takibine yönelik geliştirilen ürünlere, Havamis hava temizleyici, Robo-X Pro robot süpürge ve Tüy Toplama teknolojisine sahip kurutma makinesi de dahil edildi. Böylece şirketin evcil hayvanların bakımı ve yaşam alanlarının temizliğine yönelik bağlantılı ürünlerinin sayısı beşe ulaştı.

Sahiplenilmeyi bekleyen köpekler de yer aldı

Yeni ürünler, Abdülmecid Efendi Korusu’nda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Arçelik Global İletişim Direktörü Selin Güler’in moderatörlüğündeki panelde Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Betül Büyüktiryaki ile VetAmerikan Başhekimi Uzman Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp yer aldı.

Panelde evcil hayvanlarla aynı yaşam alanını paylaşmanın günlük bakım, teknoloji ile insan ve hayvan sağlığı boyutları ele alındı. “Birlikte Yaşamanın Teknolojisi” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vegan ikramlara da yer verildi.

Şirket, hayvanlar için bağış yapacağını açıkladı

Şirket ayrıca, satılan her evcil hayvan ürünü için hayvan barınaklarına ve hayvanların sağlığı, korunması ile sahiplendirilmesine yönelik projelere bağış yapılacağını açıkladı. SemtPati Vakfı iş birliği kapsamında sahiplendirilmeyi bekleyen köpekler de etkinlikte yer aldı.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural: "Tüketiciler, evde olmadıkları zaman evcil dostlarının bakımının aksamadan sürmesini önemsiyor"

Evcil hayvanlarla yaşamın giderek daha fazla hanenin günlük hayatının bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, "Evcil hayvanların bakımı bugün pek çok hanede günlük hayatın doğal bir parçasını oluşturuyor. Tüketiciler, yoğun programları arasında evde olmadıkları zamanlarda da evcil dostlarının bakımının aksamadan sürmesini ve temel ihtiyaçlarını uzaktan takip edebilmeyi önemsiyor.

Bu beklenti, evcil hayvanların günlük bakımını destekleyen teknolojilere yönelik ilgiyi de artırıyor. Biz de yıllardır insanların evdeki hayatını, değişen alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını anlamaya odaklanan bir şirket olarak bu değişimi yakından takip ediyoruz. Sektör verilerine göre 2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan küresel evcil hayvan teknolojileri pazarının 2033 yılında 23,5 milyar doları aşması bekleniyor. Bu büyüyen alanda, ev yaşamındaki uzmanlığımız ve 35 yılı aşkın ar-geve mühendislik birikimimizle yeni bir adım atıyoruz.

Türkiye genelindeki yaygın satış ağımız ve köklü hizmet deneyimimiz sayesinde bu yeni kategoride de ürünlerimize erişimden satış sonrası hizmetlere kadar kullanıcılarımızın yanında olacağız. Önümüzdeki dönemde de ürün gamımızı yeni çözümlerle genişletmeyi ve Beko’yu evcil hayvan bakımında da güvenle tercih edilen bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye’de evcil dostlarımıza özel mama dışındaki ürünlerin perakende satışlarının 2026 yılı sonunda 18 milyar TL’yi aşması bekleniyor"

Tüketicilerin farklı yaşam düzenlerini ürün geliştirme süreçlerinin merkezine aldıklarını ifade eden Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi ise şunları söyledi:

"Evcil dostlarımıza yaşam, her hanede farklı bir bakım düzenini beraberinde getiriyor. Günlük tempolar, evde yaşayan evcil dostlarımızın sayısı ve bakım ihtiyaçları, kullanıcıların bu süreci nasıl yönettiğini şekillendiriyor. Araştırmalar, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon evcil kedi ve 1,5 milyon evcil köpek bulunduğunu, evcil dostlarımızın sahiplerinin yaklaşık %40’ının ise birden fazla evcil dostuyla yaşadığını gösteriyor.

Sektörel verilere göre Türkiye’de evcil dostlarımıza özel mama dışındaki ürünlerin perakende satışlarının 2026 yılı sonunda 18 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Bu tablolar, bu alanda bakıma yönelik ihtiyaçların hem ölçeğine hem de çeşitliliğine işaret ediyor. Biz de yeni ürünlerimizi geliştirirken farklı yaşam ve bakım düzenlerini dikkate alarak evcil dostlarımızın günlük ihtiyaçlarıyla onlarla paylaşılan evin bakımını birlikte ele aldık. Beslenme ve su düzeninden hava, zemin ve giysi bakımına uzanan beş yeni ürünümüzle evcil dostlarla yaşanan haneler için bütünleşik ve bağlantılı bir deneyim sunmayı hedefledik. Kullanıcı içgörülerinden beslenerek evcil dostlarımızla yaşamın farklı ihtiyaçlarını bir arada ele alan bu deneyimi geliştirmeyi sürdüreceğiz."