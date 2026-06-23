Voyage Hotels, Kundu'daki yeni oteliyle sezona yüksek dolulukla başladı

Toplam 1890 yatak kapasitesi ve 4 oteliyle Türkiye'nin en büyük otel grupları arasında yer alan Voyage Hotels, Antalya Kundu'daki yeni yatırımı Voyage Kundu'yu hizmete açtı. Yaklaşık bir ay önce kapılarını açan tesis, yaz sezonuna yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla başladı.

Toplam 440 odadan oluşan Voyage Kundu, ailelere, çiftlere ve farklı yaş gruplarına yönelik konaklama alanlarının yanı sıra gastronomi, eğlence ve iyi yaşam odaklı konseptiyle hizmet veriyor.

Nilüfer Gözütok / [email protected]



Voyage Kundu Genel Müdürü Emre Bilecik, açılış öncesinde daha temkinli bir talep öngördüklerini ancak sezon başlangıcında beklentilerin üzerinde bir performans yakaladıklarını söyledi. Bilecik, "İlk planlamalarımızda sezon başlangıcında yüzde 50 seviyelerinde bir doluluk hedefliyorduk. Ancak açılışın ardından talep beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Doluluk oranlarımız kısa sürede yüzde 80'in üzerine çıktı. Şu anda yüzde 94 seviyesine ulaşmış durumdayız. Sezon genelinde ise yüzde 95 doluluk hedefliyoruz" dedi.

Tesiste yerli turistlerin toplam misafirler içindeki payının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirten Bilecik, yabancı ziyaretçilerin ağırlıklı olarak Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kazakistan, Kırgızistan, Baltık ülkeleri ve Avrupa pazarlarından geldiğini ifade etti. Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kundu'da konumlanan tesis, 58 bin 855 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Otelde lagoon odaları, farklı yaş gruplarına yönelik çocuk kulüpleri, yetişkin ve çocuk havuzları, aquapark alanları, restoranlar ve spor aktiviteleri gibi çeşitli hizmetler sunuluyor. Voyage Hotels, yeni yatırımıyla birlikte Antalya'daki konaklama kapasitesini artırırken 2026 sezonunda hem iç pazardan hem yurt dışından gelen talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.