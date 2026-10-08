Hepsiburada ve KAGİDER'in kadın girişimcilere yönelik programının ilki tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül 2025'te başlayan ve girişimci kadınların e-ticarette yetkinliklerini geliştirmek ve işlerini sürdürülebilir biçimde büyütmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Yol Arkadaşın Burada" programının ilki, eğitimden mentörlüğe uzanan gelişim yolculuğuyla girişimci kadınları desteklerken, katılımcıların iş sonuçlarına da somut katkı sağladı.

Girişimci kadınların e-ticarette yetkinliklerini geliştirmek ve işlerini sürdürülebilir biçimde büyütmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen program, eğitimden mentörlüğe uzanan gelişim yolculuğuyla girişimci kadınları desteklerken, katılımcıların iş sonuçlarına da somut katkı sağladı.

Program boyunca 23 farklı alanda toplam 52 saat eğitim düzenlendi. İstanbul'dan Ordu'ya, İzmir'den Şanlıurfa'ya Türkiye'nin 39 şehrinden 1000'i aşkın girişimci kadın eğitimlere katıldı.

Eğitimlere Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, ABD, Kanada ve İspanya'dan da girişimci kadınlar katıldı. Katılımcıların yüzde 70'ini 25-45 yaş aralığındaki kadınlar oluşturdu.

Eğitim döneminin ardından belirlenen 25 girişimci kadın, KAGİDER'in mentör ağında yer alan deneyimli kadın girişimcilerle eşleştirildi. Altı ay süren bire bir mentörlük döneminde katılımcılar kendi işlerinin ihtiyaçlarına yönelik destek aldı.

Eğitimlerin ardından katılımcıların yüzde 66'sı yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etti. Katılımcıların yüzde 50'den fazlası ürün görsellerini profesyonel çekim teknikleriyle yenilerken, video içerik üretmeye başlayanların oranı yüzde 46 oldu.

Kadın girişimcilerin sipariş sayısı eğitim öncesi döneme kıyasla yüzde 70'e yakın artarken, ciroları yüzde 42 büyüdü. Katılımcıların yüzde 83'ü işini büyütme konusundaki özgüvenlerinin arttığını ifade ederken, programın genel memnuniyet oranı yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.

- "Girişimci kadınları deneyimli yol arkadaşlarıyla buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İletişim ve Sosyal Etki Grup Direktörü Canan Binal Yılmaz, kadın girişimciliğini destekledikleri yaklaşık 10 yıllık yolculuklarının kendilerine çok önemli bir şey öğrettiğini aktararak, bir girişimcinin işini kurmasına destek olmak kadar, değişen ihtiyaçlarında yanında kalabilmenin de önemli olduğunu belirtti.

E-ticaretin çok hızlı dönüştüğünü ve bugün bir girişimcinin yapay zekadan içerik üretimine, finansal okuryazarlıktan marka iletişimine kadar çok farklı alanlarda kendini sürekli geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Yol Arkadaşın Burada"yı, tam da bu değişime ayak uydurabilecekleri yaşayan bir gelişim programı olarak tasarladıklarını kaydetti.

Yılmaz, programın sonunda en değerli kazanımın, eğitimlerin ötesine geçen bir öğrenme ve dayanışma alanı oluşturabilmek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KAGİDER'in deneyimi ve güçlü mentör ağı sayesinde girişimci kadınları karşılaştıkları soruları paylaşabilecekleri deneyimli yol arkadaşlarıyla buluşturduk. Programın ilkini tamamlarken elde ettiğimiz deneyim ve içgörüleri programın bundan sonraki aşamaları için kullanmayı hedefliyoruz. Girişimci kadınları dinlemeye, ihtiyaçları değiştikçe programın içeriğini de onlarla birlikte geliştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, işlerini büyütürken ihtiyaç duydukları her yeni adımda yanlarında olabilmek. 'Yol Arkadaşın Burada' isminin bizim için karşılığı da tam olarak bu. "

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Neşecan Çekici de kadın girişimciler için bilgi kadar deneyim paylaşımı ve desteğin de önemli olduğunu aktardı.

"Yol Arkadaşın Burada" programında eğitimlerin ardından başlayan mentörlük sürecinde girişimci kadınları deneyimli iş insanlarıyla buluşturduklarını vurgulayan Çekici, "Kendi işlerine dair karşılaştıkları konuları birlikte değerlendirdiler, deneyimlerini paylaştılar. Program boyunca bir kez daha gördük ki doğru bir yol arkadaşlığı, girişimcilerin kendilerine ve işlerine daha güvenle bakmalarına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeynephan Gemicioğlu da, nisan ayından bu yana KAGİDER Mentor Hub'daki mentörlerin 25 kadın girişimci ve 5 kooperatifle bire bir çalıştığını belirtti.

Yaptıkları ölçümde katılımcıların yüzde 57'sinin hedeflerine ulaştığını, yaklaşık yüzde 32'sinin ise hedeflerinin de ötesine geçtiğini belirten Gemicioğlu, "Bu süreç bize mentörlük ilişkisinin iki taraf için de değerli bir öğrenme alanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Program sona erse de KAGİDER olarak girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.