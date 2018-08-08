Merit, Avrupa'daki ilk otelini Bulgaristan'da açtı

3 bine yakın yatak kapasitesiyle Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Merit Grubu, 33 yıllık turizm tecrübesini ve Türk misafirperverliğini Avrupa’ya taşıdı. Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’na 7 dakika mesafedeki Merit Grand Mosta Hotel’in açılış töreninde Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı Kunchev Kanhev, Hoskova Valisi Stanislav Dechev, Svilengrad Belediye Başkanı Georgi Manolov, Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk ve Merit International CEO’su Orlando Carlo Calumeno birlikte kurdele kestiler. Daha sonra Bulgar geleneklerine göre bereket getirmesi için yere okutulmuş su döküldü. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya kadar olan bölgenin ilk beş yıldızlı oteli olma özelliğini de taşıyan Merit Grand Mosta’nın açılışında ünlü dans grubu “Anadolu Ateşi” çok özel bir performans sergiledi. Gösteriden sonra düzenlenen ve dakikalarca süren havai fişek ve lazer gösterisini açılışa katılan konuklar hayranlıkla izledi.

Merit ailesinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı gecede Özge Ulusoy, Ivana Sert, Bulgar top model Nikoleta Lozanova başta olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye’den iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim yer aldı.

Bölgenin yeni yıldızı

Sadece Bulgaristan değil Yunanistan, Trakya ve İstanbul için de bir cazibe merkezi olmayı amaçlayan Merit Grand Mosta Hotel’in 82 deluxe süit odası bulunuyor. Otelde ayrıca 1200 metrekarelik bir spa, fitness center, hamam, sauna, buhar ve masaj odaları, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 100 kişilik gece kulübü ve kış bahçesinin yanı sıra 150 kişi kapasiteli bir a la carte restoran da hizmet veriyor.

Mimar Sinan mirası

Merit Grand Mosta Hotel, Mimar Sinan’ın 489 yıl önce Meriç Nehri üzerine inşa ettiği Mustafa Paşa Köprüsü’nün yanı başında yükseliyor. Tarihi taş köprü, Osmanlı döneminin ana sefer ve kervan yolunun üstündeki eserlerin en değerlileri arasında gösteriliyor. Ve Sinan’ın ilk yapılarından biri olarak da özel önem arz ediyor. 300 metre uzunluğundaki köprü sâde, âhenkli ve temiz çizgilere sahip… Orta kısmında dört büyük göze ve bunlardan itibaren iki uca doğru alçalan sivri kemerli sekizer göze bulunuyor. 20 gözün aralarındaki pâyelere ise mahmuzlar yerleştirilmiş. Tam orta noktasında yüksek, gösterişli bir kitâbe köşkü bulunan köprü muntazam işlenmiş kesme taşlardan yapılmış. Bu taşlar ise 10 kilometre uzaklıktaki Karabağ köyünden çıkarılmış. Halk arasında bu köprüden el ele geçen âşıkların hiç ayrılmayacaklarına inanılıyor.