Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen ve Türkiye’nin en etkili turizm, teknoloji ve pazarlama zirvesi olan Uzakrota Travel Summit, Amadeus ana sponsorluğu ve Emirates Airline, Tourism Korea, GoGlobal ve Atlasglobal ana destekçiliğinde 3 salon, 5 sahne ve 1 fuaye alanındaki etkinliklerde turizm sektöründeki gelişmeleri değerlendirilecek. Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acentalarını, turizm teknoloji firmalarını, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ve bloggerları buluşturan Uzakrota Travel Summit zengin içeriğiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en etkili turizm zirvesi olacak.

“Dijital Çağda Yeni Bir Marka Nasıl Oluşturulur?”, “Turizmde Omnichannel Pazarlama”, “Stratejik Ortaklıklar, API’ler ve Veri Analitikleri”, “Ödeme Yöntemlerini Kullanarak Pazar Payı Elde Etmek”, “Fenomenler ile Etkili Pazarlama Nasıl Yapılır?”, “Gelişmekte Olan Piyasalar ve Online Platformların Gücü” ve “Uçak Bileti Konsolidasyonunda Küresel Gelişmeler” gibi konular sektörün önde gelen firmalarının CEO’ları, direktörleri, genel müdürleri ve çeşitli birim müdürlerinden oluşan 120’nin üstündeki konuşmacı tarafından masaya yatırılacak.

Bu oturumlara ek olarak Amadeus Ana Salonu, Neredekal Turizm Teknoloji, Emirates Turizm Pazarlama Salonları, dünya çapında düzenlenen Crescentrating Halal in Travel sahnesi ve yaklaşık 100 markanın yer aldığı fuaye alanı ile Uzakrota Travel Summit‘e 2500 yerli ve yabancı ziyaretçinin katılacak.