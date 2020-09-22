250 bin sensörle sektörlerin nabzını tutuyor

Tüm sektörleri etkileyen, dünyada sosyal ve ekonomik dengeleri alt üst eden pandemi, iş dünyasını ve iş yapış modellerini de yeniden tanımlıyor.

Bireyler ve daha da önemlisi kurumlar için dijitalleşmek artık vazgeçilmez bir zorunluluk. Üretimden perakendeye, turizmden sağlığa her işletmede işlerin devamı ve dolayısıyla büyük resimde ülke ekonomilerinin sürekliliği için yepyeni standartlar tanımlanırken, hayatın doğal akışını sürdürmenin yolu mutlak dijitalleşmeden geçiyor.

Nesnelerin İnterneti Teknolojisi, İşletmelerde Verimliliği Arttırıyor!

Bugün itibariyle tüm sektörler ve şirketler için verimlilik ve operasyonların devamlılığı en kritik öncelik. Dijitalleşme projelerinde kullanılan nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri ile sensörler yardımıyla tüm işletmenin dijital ikizini çıkarmak, işletmeyi bu ikiz üzerinden takip etmek ve raporlar, istatistikler ile daha kontrollü, daha verimli yönetmek mümkün.

250 binin üzerinde sensörden veri işliyor, sektörlerin nabzını tutuyor!

Ülke genelinde 250.000’in üzerinde sensörden gelen veriyi işleyen Türkiye’nin IoT operatörü Trio Mobil, yaptığı teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile en gelişmiş IoT çözümlerini müşterileri ile buluşturarak dijitalleşme yolculuğunda şirketlere optimum çözümleri sunuyor. İşletmelerin dijital ikizlerini çıkararak bir işletmenin ktirik tüm kaynakları olan makineleri, forkliftleri, araçları ve ekipmanları gerçek zamanlı olarak takip edilmesini ve verimliliklerini ölçümlenmesini sağlıyor. Anlık izlenen makine ve ekipmanların kapasiteleri takip ediliyor, arıza ihtimalleri önden tahminlenebiliyor, otomatik alarmlar ile iş kazalarının önüne geçilebiliyor.

Pandemi döneminde geliştirilen sosyal mesafe çözümü ile çalışanların sosyal mesafe ihlallerinde anlık müdahale ve geriye dönük raporlar ile filyasyon takibi yapılabiliyor. Böylece insan hatasına mahal vermeden, dijital sistemler ile önlem alınabiliyor.

Üretimden perakendeye, Kobi’den global şirketlere birçok müşterinin dijital yolculuğunda bu teknolojiyi tercih etmesinin temel sebebi ise, müşteri deneyimleri ile oluşturulmuş en optimum çözümün sunulması ve bunun yanında da teknolojinin kolay uygulanabilir olması.

Teknoloji ihraç etme zamanı geldi!

Trio Mobil’in ürettiği çözümler, bazı global şirketlerin genel merkezlerinde de örnek dijitalleşme projesi olarak dikkat çekiyor. Kurulduğu günden itibaren, yurtdışına teknoloji ihraç eden global bir teknoloji firması hedefiyle IoT teknolojileri AR-Ge yatırımı yapmaya devam eden Trio Mobil’in dijitalleşme çözümleri bugün Avrupa’da, özellikle İtalya, Romanya ve İngiltere pazarından yoğun ilgi görüyor.