3'üncü OSB Teknoloji Zirvesi Kıbrıs'ta yapıldı

‘Yeni Nesil OSB’ hizmetleri vermeyi hedefleyen 20 OSB ve bu vizyonla kurulan 5 yeni OSB’nin temsilcileri, bu yıl Kıbrıs’ta düzenlenen ‘3’üncü OSB Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geldi.

‘Yeni Nesil OSB’ hizmetleri vermeyi hedefleyen 20 OSB ve bu vizyonla kurulan 5 yeni OSB’nin temsilcileri bu yıl 3- 5 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenen ‘3’üncü OSB Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geldi. OSB’lere dijital çağa uygun teknolojik altyapılar sunan Dijitohum’un düzenlediği zirvede; Schneider Electric, Senkron Energy Digital Services, SAMM Teknoloji, PlusClouds, Prolink & Juniper ve TD Synnex & HPE gibi konusunda öncü teknoloji şirketleri de sunumlarıyla yer aldı.

HEP AYNI ŞEYLERİ YAPARAK, FARKLI SONUÇLAR ALAMAZSINIZ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen OSB Teknoloji Zirvesi 3-5 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs’ta gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Dijitohum kurucusu Engin Işık, “OSB’nin görevi; Var olan geleneksel ihtiyaçlara cevap vermek midir? Yoksa yenilikçi ürünler ve hizmetler için istek ve ortam yaratmak mıdır ?” sorusuyla başladığı sunumunda, OSB firmalarının rekabet güçlerini arttırmak için dijital demokrasinin önemini vurgulayarak; Toplu satın alma gücü, münferit yatırımların engellenmesiyle oluşacak verimlilik ve nitelikli iş gücünün optimum kullanımının öneminden bahsederek, mevcutta proje geliştirdiği 11 OSB’de Dijitohum olarak neler yaptıklarını, 2026 yılına kadar vizyoner 20 OSB ile çalışmak hedefine emin adımlarla yürüdüğünü aktardı.

YENİ BİR ÇAĞDA, ESKİ KURALLARI KULLANAMAZSINIZ…

Etkinliğin teması olan “Organizasyonel Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik” konusunda sektöründe deneyimli eğitmenlerden olan Özgüven Saymaz’ın sunumu akabinde, deprem konusunda ülkemizdeki saygın uzmanlardan olan Prof. Şerif Barış tarafından işlenen “OSB’lerde Afet Dirençliliği ve Deprem Erken Uyarı Sistemleri” konusu büyük bir ilgiyle takip edildi.

KOSGEB Başkanı A. Serdar İbrahimcioğlu, online katılımla yaptığı konuşmada OSB’ler ile yapacakları projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM İÇİN YEŞİL VE DİJİTAL OSB ÇÖZÜMLERİ

Açılış konuşmasında sonra etkinliğin ana sponsoru olan Senkron Energy Digital Services, “Dijital Yeşil OSB Çözümleri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları” ile birlikte “Kritik Altyapılarda Yeni Nesil Siber Güvenlik Teknolojileri” konularından bahsederken, bir diğer ana sponsor olan Schneider Electric, “Yeşil ve Dijital OSB: İkiz Dönüşüm” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Schneider Electric panelinde “OSB’lerin Enerji Altyapısı Deneyim Paylaşımı” konusunda Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Bursa Teknoloji OSB Bölge Müdürü İlker Er deneyim paylaşımında bulundular.

Bir GOSB firması olan SAMM Teknoloji, yerli ve milli imkanlarla üretilen, yapay zeka desteğiyle OSB'lerde ve birçok kurumda fiber algılama uygulamalarını yaptıkları FOTAS çözümlerini anlattığı zirvede, bir diğer yerli oyuncu olan ve Türkiye’de yer alan ilk uçtan uca veri merkezi yazılımı olan Leo çözümüyle PlusClouds, OSB’lerin teknoloji hizmeti vermesinin altyapısını sağladıklarından bahsetti. Etkinliğe katılan teknoloji devleri HPE yeni nesil veri merkezleri için sunucu ve veri depolama çözümlerini anlatırken, Juniper tarafından OSB’lere özel haberleşme ağları ve çözümlerinin paylaşıldığı teknik sunumlar OSB liderleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Adana Hacı Sabancı OSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından OSB olarak geliştirdikleri “Karbon Ayak İzi Çözümleri” ve Nilüfer OSB Bölge Müdürü Mehmet Koçer ile birlikte sundukları “OSB’lerde Bütçe Disiplini” konusu merakla takip edildi. ASO-1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık’ın “Haberleşme Hizmetleri Deneyim Paylaşım��” konulu sunumuyla kapanışı yaptığı zirve Kıbrıs kültür turuyla tamamlandı.