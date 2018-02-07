Alarko, Kazakistan'da yol inşa edecek

Alarko'nun da yer aldığı konsorsiyum Kazakistan'da çevre yolu inşa ederek 15 yıl 10 ay boyunca işletecek. Şirket, söz konusu projenin 5.9 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

7 ŞUBAT, 20180
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Alarko, Kazakistan'da yol inşa edecek

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko liderliğindeki konsorsiyum, Kazakistan'da düzenlenen Alma-ata çevre yolu yapım ve işletilmesine ilişkin ihaleyi kazandı ve ilgili bakanlık ile şirket arasında bugün sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre, projenin yapım süresi 50 ay olurken, işletme süresi 15 yıl 10 ay olarak belirlendi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, sözleşme bedelinin 512 milyar 352 milyon 867 bin tenge (yaklaşık 5.9 milyar TL) olduğu bilgisine yer verildi.

Alsim Alarko'nun konsorsiyumdaki payı yüzde 30,95 seviyesinde bulunuyor.

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