'Amacımız herkesi ev sahibi yapmak'

Türkiye’nin hemen her bölgesinde projeler geliştirerek her bütçeye uygun arsa yatırımı imkânı sunan arsaVev’in kurucusu Bülent Öztürk, ekibiyle birlikte 2017 yılından bu yana yaklaşık 14 bin kişiye toplam 750 futbol sahasına denk 5,355 milyon metrekare arsa satışı gerçekleştirdi.

Son 3 yılda 6,7 milyar TL ciro elde eden arsaVev, 2024 yılında mevcut 8 projesine 5 yeni proje daha ekleyerek seneyi 6 milyar TL ciroyla tamamlamayı hedefliyor.

Arsadan konuta erişilebilir gayrimenkul fırsatları sunarak, konuta erişim zorluğuna çözüm üretmeyi hedefleyen arsaVev’in kuruluş hikâyesi, 2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk’ün tüketicilere yönelik arsa veya konut yatırımı tercihine dair araştırmayla başladı.

Araştırma sonucunda insanların arsa yatırımını daha kârlı bulmasına karşın, yasal ve teknik süreçlerin zorluğu sebebiyle konut yatırımını tercih etmesi, arsaVev’in kuruluş amacını oluşturdu.

Bugün arsaVev, imarlı arsaların altyapı, sosyal alan, mimari destek, yapı ruhsat, izin desteği, yüklenici desteği vb. birçok teknik süreci tamamlayarak, gayrimenkul piyasasına yenilikçi ürünler sunarak insanların ev sahibi olmasını sağlıyor.

İster Ev Sahibi Olun, İsterseniz Kendi Evinizi İnşa Ettirin

Son birkaç yıldır gayrimenkul piyasasındaki fiyat artış trendi ve ekonomik konjonktürdeki kötü gidişat nedeniyle ev sahibi olmanın her sene daha da zor hale geldiğini belirten arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk herkesi ev sahibi yapmak istediklerinin altını çizdi.

Bülent Öztürk, her vatandaşın bir ev sahibi ya da sonradan üzerine ev inşa edebileceği bir arsa sahibi olması hedefiyle sundukları çözümleri şöyle dile getirdi: “Sunduğumuz ilk çözüm, Bireysel Arsaya Kendi Konutunu Yapma modeli... Bu çözümde tüketiciye ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, altyapısı hazırlanmış arsalar sunuyoruz. Bir diğer çözümümüz İki Aşamalı Konut modeli… Bu modelde önce arsasını alıp daha sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş sosyal alanlarla donatılmış arsalar sağlıyoruz. Son olarak ise arsaVev Modeli’ni sunuyoruz. Burada arsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhidimiz de kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor.”

İstanbul’un Çeperleri, İzmir’in Kuzeyi ve Güneyi, Ankara’nın Batısı

Pandemiyle birlikte vatandaşların arsa ya da bahçeli konut şeklinde yatırım tercihinin değiştiğini, bu değişikliğin de rotayı Marmara ve Ege bölgelerindeki özel lokasyonlara ya da İç Anadolu ve Trakya’da zemini kuvvetli bölgelere yönlendirdiğini dile getiren Bülent Öztürk, şunları aktardı: “İnsanlar hem yoğun şehir hayatının dışında yaşamak hem de şehir merkezine yakın olmak istiyorlar. Bu fikirle İstanbul’un çeperlerini, İzmir’in kuzeyiyle güneyini, Çanakkale’yi, Ankara’nın batısını, Balıkesir’in ya da Tekirdağ bölgesini tercih ediyorlar. Burada arayış az katlı, zemini güvenli, bahçeli vb. yapılar oluyor. arsaVev olarak bugün için Edirne, Yalova, Beypazarı, Avşa Adası, Kuşadası, Çanakkale, Dikili ve Foça projelerimiz var. Çok rağbet gören İstanbul merkezi ve yakın çeperlerinde, İzmir ile Ankara’nın merkezinde ve yine çok popüler olan Kuzey Ege’de de proje geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakında lansmanlarını gerçekleştireceğiz”

Yaklaşık 14 bin kişi Arsa Sahibi oldu

Yalova’da 575 bin TL’ye önce arsa, sonra ev fırsatı sunduklarını, Foça’da ise 699 bin TL peşinatla tapusu hemen teslim bir villa sahibi olma imkânı tanıdıklarını, Kuşadası’nda da 990 bin TL peşinata ev sahibi yaptıklarını aktaran Bülent Öztürk, ekibiyle birlikte bugüne kadar 442 bin kişiyle birebir görüşme yaptıklarını, yaklaşık 14 bin kişiye 750 futbol sahası büyüklüğünde toplam 5 milyon 355 bin metrekare arsa satışı gerçekleştirdiklerini iletti.

Son 3 yılda 6,7 milyar TL ciroya ulaştıklarının altını çizen Bülent Öztürk; “Hedeflerimize uygun büyüklükte arsa stokuyla başladığımız 2024 yılının ilk 5 ayında, ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptık. Tamamı imarlı olmak kaydıyla farklı konumlarda 8 projemiz var; 5 yeni projeyi de yakında açıklayacağız. Böylelikle 2024’ü 6 milyar TL ciro ile bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Arsa Satışını Dijitalleştirdi

Faaliyetlerini “arsaVev App” sayesinde dijitalleştirdiklerini dile getiren Bülent Öztürk; “İstanbul, İzmir ve Ankara’da toplam 200 emlak danı��manı ile bir araya gelerek kendilerini uygulamamıza üye yaptık. Böylelikle hem arsaVev projelerini pazarlayabilecekler hem de başka arsaları değerlendirilmek üzere portföyümüze ekleyebilecekler. Bu alanda üye sayımızı genişletmek adına farklı şehirlerde de toplantılara ve üye alımına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bülent Öztürk, temel amaçlarının yatırımcının ihtiyacına ve bütçesine en uygun çözümü en az maliyetle üretmek olduğunun altını çizdi.