Apsiyon EMEA 500 listesine girdi

Apsiyon, EMEA Bölgesi’nde en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine yer verilen Deloitte Technology Fast 500™ EMEA Listesi’ne girdi. Apsiyon, 2012 yılından bu yana yüzde 408 oranında büyüdü.

15 KASIM, 20190
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Apsiyon EMEA 500 listesine girdi

Global olarak en hızlı büyüyen teknoloji firmalarını listeleyen Deloitte tarafından ocak ayında “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 9’uncu Teknoloji Şirketi” olarak gösterilen Apsiyon, bu kez “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin En Hızlı Büyüyen İlk 500 Şirketi” arasına girdi. ‘Site Yöneticisinin Dijital Asistanı’ sloganıyla 2012’den bu yana hizmet veren Apsiyon, yüzde 408’lik büyüme oranıyla Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500™ 2018 Listesi’ne girmeyi başaran 24 Türk şirketi arasında yer aldı.

Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK: “Yurt içi ve yurt dışında büyümeye devam edeceğiz”

Apsiyon CEO’su Kudret TÜRK, “Apsiyon; apartman, site, rezidans, iş merkezi ve plaza gibi toplu yaşam alanlarının yöneticileri için hayata geçirdiğimiz online bir platform. Sektördeki ihtiyacı öngörerek geliştirdiğimiz bu çözümün karşılığını hızlı bir büyümeyle aldık. Faaliyete geçtiğimiz 2012 yılından bu yana 400 kattan fazla büyüdük. Bu yıl Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında listelendik. Büyüme performansımızla bu kez Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin En Hızlı Büyüyen İlk 500 Teknoloji Şirketi arasına girmeyi başardık. Bu başarıyı çok önemsiyoruz ve bize küresel pazarların kapılarını açacağına inanıyoruz. Kendi pazarımızda gösterdiğimiz başarıyı yurt dışına da taşımak istiyoruz” dedi.

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