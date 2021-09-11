Ar-Ge çalışması 2,5 yıl sürdü: Yağları 5 saniyede temizledi

Saniyeler içinde gösterdiği etkisiyle Sarı Güç adıyla tanınan Asperox, ev temizlik ürünleri kategorisinde en çok tercih edilen marka olma iddiasında.

Tüm yüzeylerdeki yağı kiri sadece 5 saniyede temizlemesi için 2,5 yıllık uzun bir Ar-Ge çalışması yapılan Asperox için kullanıcıların yüzde 95’inin memnuniyetini dile getirdiği belirtiliyor.

Piyasaya çıktığı ilk günden itibaren tüketicilerin beğenisini kazanarak pazar lideri konumuna yükselen Asperox’un üreticisi ise ev temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren yüzde 100 yerli sermayeli Beyaz Kağıt.

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucu tüm testlerden başarıyla geçerek üretilen Asperox, kimyasal barındırmaması ve zararlı içeriklerden uzak olmasıyla birlikte sadece 5 saniye içinde en kirli yüzeyleri dahi temizlemesiyle dikkat çekiyor.

Mutfakta set üstü ocaktan, davlumbaz ve fırına, bahçe mobilyalarından mangal ızgaralarına, hobi araçlarından otomobil ve motosiklete kadar ev içinde ve dışında da kullanılabilen Asperox, çok etkili bir yağ çözücü olarak formüle edildi.

Bağımsız akredite laboratuvar test sonuçlarına göre Asperox, piyasadaki en güçlü yağ sökücüden dahi 3 kat daha fazla ve hızlı yağ sökebiliyor. İçeriğinde kostik, paraben ve ağartıcı gibi kimyasal maddeler barındırmıyor.



