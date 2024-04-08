Arkas hem gemilerini, hem filosunu büyütüyor

Arkas, 240 milyon dolar yatırımla filosuna dört yeni nesil eco-dizayn konteyner gemisi daha ekleyerek gemi sayısını 53’e, TEU kapasitesini ise yüz binin üzerine çıkarıyor. Bu yatırımla filosunu hem büyüten hem de gençleştiren Arkas aynı zamanda sürdürülebilirlik stratejisine paralel adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas 240 milyon dolar yatırımla dört yeni nesil çevreci geminin daha siparişini verdi.

Çin’in üretim kalitesiyle öne çıkan Guangzhou Wenchong Tersanesi’nden (GWS) alınacak, her biri 4 bin 300 TEU olan gemiler, Arkas filosunda bulunan en yüksek kapasiteye sahip gemiler olacak. Arkas, bu yatırımla konteyner gemi filosundaki gemi sayısını 53’e, kapasitesini ise 103 bin 630 TEU’ya yükseltirken filosunu gençleştirecek ve büyütecek.

2028 yılının Şubat, Nisan, Haziran ve Ağustos aylarında teslim alınacak gemiler Arkas Line tarafından işletilecek. Eco- dizayn yeni nesil gemi olarak inşa edilen gemiler, kapasiteleriyle olduğu kadar yakıt performans ölçüm sistemi sayesinde karbon salınımını düşürerek Arkas’ın sürdürülebilirlik stratejini de destekleyecek.

Akdeniz, Karadeniz, Batı ve Kuzey Afrika, Kuzey Avrupa ve son olarak Amerika’nın Doğu Kıyılarına haftalık düzenli hat taşımacılığı yapan Arkas Line, yeni gemiler ile Amerika ve Afrika gibi uzak rotalardaki düzenli servis ağını güçlendirecek.