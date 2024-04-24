Asaş Genel Müdürü Hatiboğlu: 5 yılda ikinci bir Asaş yaratacağız

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

Capital Mart 2024 sayısından

Asaş, 2022 yılında başlattığı pres hattı yatırımıyla vites yükseltiyor. 2025 yılının ortasında hayata geçmesi beklenen yatırımın tutarı 300 milyon Euro’ya kadar çıkacak. Avrupa’nın en büyük presini kuracaklarını belirten Asaş Genel Müdürü DERYA HATİBOĞLU, 5 yılda Asaş’ı farklı bir lige taşıyacaklarını söylüyor. Şirketin cirosunun 2’ye katlanacağını öngören Hatiboğlu, “Her şey planlandığı şekilde giderse 5 yılın sonunda hedefimiz, ikinci bir Asaş oluşturmak” diyor.

'Bu yatırımın en önemli katkısı ihracatta gözlemlenecek. Yüzde 50 olan ihracat payı yüzde 65’lere çıkacak' diye konuşan Hatiboğlu, “5 yılın sonunda kapasite artışlarımızı yaparken dijitalin de desteğiyle Asaş’ı farklı bir lige taşıyacağız. Yatırımlarımız hayata geçtiğinde 5 yılın sonunda neredeyse ikiye katlanabilecek bir cirodan bahsedebiliriz” diyor.

Derya Hatiboğlu’yla yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ