Atık betonlar için geri dönüşüm çözümü

Umman Beton, beton üretim tesislerinde ve inşaat alanlarında açığa çıkan atık betonlar için çözüm geliştirdi. Umman beton geri dönüşüm ünitelerinde, saatte 30 ton atık beton ayrıştırılarak yeniden beton santrallerinde kullanılacak hale getirilecek. Geri kazanım sayesinde hem yatırımcı firma hem de doğa kazanacak.

Türkiye’de yılda ortalama 100 milyon metreküpün üzerinde beton üretiliyor. Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 2021 verilerine göre AB üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 272,5 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 105 milyon metreküp beton üreterek AB ülkeleri arasında birinci ülke olarak öne çıktı. Hazır beton üretimi ve inşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak bu faaliyetler sırasında açığa çıkan atık betonun geri dönüştürülmesinin önemine dikkat çeken Umman Beton Santralleri Genel Müdürü Ahmet Bağcı; atık konusunun çözümü için Beton Geri Dönüşüm Sistemleri geliştirdiklerini kaydetti.

50 yıllık tecrübesiyle beton ve asfalt üzerine çözümler sunan Umman Makine tarafından geliştirilen beton geri dönüşüm sistemleri; taze beton üretimi sırasında açığa çıkan atık betonun içindeki agrega ve çimentonun yıkanarak ayrıştırılmasını ve beton santrallerinde yeniden kullanılacak hale getirilmesini sağlıyor. Umman Beton Genel Müdürü Ahmet Bağcı, ürettikleri beton geri dönüşüm üniteleri ile atık betonu geri kazandıracaklarını, bu sistemin proje yatırımcısına verimlilik ve maliyet performans açısından değer katacağını, çevre kirliliğinin önüne geçilerek kaynakların ve ülke ekonomisinin korunmasına da katkı sağlanacağını kaydetti. Beton geri dönüşümünün, atık beton miktarını azaltarak çevresel etkinin düşürülmesine ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarının teşvik edilmesine yardımcı olduğunu da belirten Ahmet Bağcı, ‘’Beton üretimi sırasında açığa çıkan atık betonun işlenilerek yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi sürecine beton geri dönüşüm süreci diyoruz. Prototipini geliştirdiğimiz beton geri dönüşüm ünitesi saatte 30 ton atık betonu ayrıştıracak kapasitededir. Bu işlemle atık beton agregalar kum, çakıl taşı vb olarak ayrıştırılır. Bu agregalar ilgili hükümlere bağlı kalmak kaydıyla yeniden beton üretiminde veya temel dolgu malzemesi olarak yol yapımı vb inşaat projelerinde kullanılabilir. Beton geri dönüşüm sistemini, beton santrallerindeki üretim süreçlerine entegre edebildiğimiz gibi mobil veya sabit tesisler olarak da tasarlayabiliyoruz. Bu sistemler, kullanılmış betonun kırılması ve öğütülmesi için özel ekipmanlar içeriyor. Geri dönüşüm süreci, atık betonun kırılarak tekrar beton karışımlarında kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyor’’ dedi.

Hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlar

Umman Beton Genel Müdürü Ahmet Bağcı, şantiyelerde açığa çıkan atık betonun doğaya bırakıldığında telafisi mümkün olamayacak zararlara neden olabileceğine, geri dönüştürüldüğünde ise beton sektörüne yüzde 5 katkı sağladığına dikkat çekerek; beton geri dönüşüm üretim sistemlerinin önemini şöyle anlattı: ‘’Atık betonun geri dönüşümü, çevre ve ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur. Atık betonlar geri dönüştürüldüğünde, yeni beton üretimi için kullanılan doğal kaynakların tüketimi de azalmış olur. Bildiğiniz gibi beton kaplamalarda kullanılan kum ve çakıl, genellikle nehirlerden, göllerden ve deniz tabanından çıkarılıyor. Bu doğal kaynakların aşırı ve kontrolsüz çıkarılması, su ekosistemlerinin depolama ve yaşam süreçlerinin etkilenmesine yol açar. Geri dönüşüm, bu kaynakların daha kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar. Doğal kaynakları ve çevreyi korumak artık bir iş planı olmaktan da öte, mecburiyet. Geldiğimiz noktada, günümüzde buna birincil derecede önem vermemiz gerekiyor. Biz de beton üzerine çözümler üreten bir firma olarak profesyonelliğimizi ve tecrübemizi atıkların değerlendirilmesi konusunda çözüm üreterek kullandık. Beton üretim tesisleri için çevre etkisinin minimuma indirilmesi ve doğaya zararsız üretim; gereksinimden de öte zorunluluk haline gelmiştir. Kontrollü sistemler olmadığı takdirde atıklar serbestçe doğaya bırakıldığında, atık beton donarak yeraltı kaynaklarını ve yeraltı sularını kirletir, doğaya ve canlılara zarar verir. Kaldı ki beton üretiminde gerekli olan doğal kaynakların da kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bu yüzden beton atıklarının kontrollü şekilde toplanması ve geri kazandırılması önem taşır. Sadece doğayı ve canlıları korumakla kalmaz, aynı zamanda maliyet açısından da katkı sağlar. Beton Geri Dönüşüm Sistemlerimizde; kalitesini kanıtlamış global markalarının ekipmanlarını kullanıyoruz. Geri Dönüşüm Sistemlerini uzun yıllar dayanacak şekilde kalın malzeme ve dayanıklı boya kullanarak hazırlıyoruz. Geri dönüşümün önemini; bizden beton santrali talep eden proje sahiplerine anlatıyoruz. Beton geri dönüşümü, inşaat sektöründe giderek daha yaygın hale geliyor ancak yeterli değil. Umuyoruz ki doğal kaynakların tükenmesini önlemeye ve atık miktarını azaltmaya yönelik önemli bir çözüm olan bu sistemler, inşaat projelerinde daha çok talep görür ve kullanılır.’’