Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda ülkemizde örnek bir çalışmaya imza atacak olan Bahçeşehir Koleji bu çalışmasını Türkiye’de eğitimin tüm paydaşlarıyla paylaşmayı hedefliyor.

Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fernando M .Reimers öncülüğünde hazırlanan ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Türkçeleştirilen “Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek” kitabında tüm detaylarıyla yer verilen Dünya Vatandaşlığı Öğretim Programı’nı temel alan Bahçeşehir Koleji Dünya Vatandaşlığı Programı’nın, önümüzdeki süreçte Türkiye’de eğitimin tüm bileşenleriyle paylaşılması hedefleniyor.

1994 yılında “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” hedefiyle kurulan Bahçeşehir Koleji, kuruluş vizyonundan taşıdığı dünya vatandaşları yetiştirme hedefini 2012 yılında açıkladığı Dünya Vatandaşlığı Programı ile akademik programına entegre etti. Bu vizyon doğrultusunda dünyanın önde gelen kurum, kuruluş ve fikir öncülerinin “21. yüzyıl bireyleri yetiştirmek için nasıl bir eğitim?” sorusuna cevap bulabilmek için oluşturduğu P21’e (Partnershipfor 21 Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) Türkiye’den ilk üye olan kurum olan Bahçeşehir Koleji, Dünya Vatandaşlığı Programı’nı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda güçlendirerek yeni bir boyuta taşıyor.

Hedef, dünyayı daha yaşanılabilir hale getirecek nesiller yetiştirmek

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinin değerleri içerisinde dünya vatandaşlığının her zaman en önemli maddelerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kurulduğumuz günden bu yana kurum olarak en büyük hedefimiz dünya vatandaşları yetiştirmek. Kurum değerlerimiz içerisinde dünya vatandaşlığı her zaman en önemli maddelerden biridir. Çünkü dünya vatandaşı olmak demek, kendi temellerinden, kendi kültür ve değerlerinden temel alıp evrensel değerlere hâkim olmak ve bu değerler çerçevesinde dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmak demektir; dünyanın sorunlarının farkında olmak ve hem bugünün hem yarının dünyasında bu sorunların çözücüsü olabilmek için uğraşabilmek demektir. Bu nedenle Bahçeşehir Kolejinde dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek için uğraşıyoruz. Yaklaşık 7 yıl önce ilk adım olarak dünya okulu programımızı hayata geçirdik. Bu program neden önemliydi, çünkü 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi bu yöntemlerle, programlarla ve bu vizyonla yetiştirmemiz gerekiyor."

Konuşmasına 15 Nisan gününü Dünya Vatandaşlık Günü ilan ettiklerini belirterek devam eden Dağ, 2020 yılında bu konuyla ilgili büyük bir sempozyum düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Program bütün öğretmenlere açık

“Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek” kitabını TürkçeleştirenBahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz dünya vatandaşlığı programı hakkında detaylı bilgi vererek: “İlkokuldan lise sona kadar ders planlaması yer almaktadır. Bu ders planları bir ünite olarak öğrencilere sunulacaktır. Özellikle belirtmek isterim ki biz bu kitabın lisansını, Türk eğitim sektöründe hizmet veren bütün öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin ulaşması için aldık. Kitabımızın adını internette aratarak kolayca erişebilirler. ” dedi.

Enver Yücel: "Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek Türkiye'de önemli bir başlangıç yaptık"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ülkemizde 7 yıl önce ilk defa başlattıkları Dünya Vatandaşlığı Programı'nı güncelleyerek Türkiye'de öncü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.Dünyanın sorunlarının her geçen gün arttığını belirten Yücel: "Gelişen teknoloji ve onun getirdikleriyle birlikte bir taraftan dünyayı avuçlarımızın içine alarak küçülttük. Artık 'Dünyanın herhangi bir noktasında başka bir yer beni ilgilendirmez' diyemezsiniz, dünyayı kirletemezsiniz, dünyada beraber yaşama kültürünü ortaya koymalıyız. Bu dünyada barış içerisinde yaşamamız lazım. Bunun yolu da bu bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Bahçeşehir Koleji olarak bugüne kadar birçok konuda eğitim sektörünün öncüsü olduk. Bu konu da bizim en önem verdiğimiz değerlerimiz arasında yerini alıyor. Biz dünya vatandaşlığı programının sadece kendi kampüslerimizde değil devlet okullarında da derslere entegre edilmesi için projemizi hayata geçirdik. Dünyanın sorunlarına çözüm bulabilmek için önce kendi ülkemizde sonra bölgemizde bilinç oluşturacağız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Yöneticisi Alex Meija ise: "Türkiye çoklu millet olarak yaşamayı başaran bir ülkedir. Avrupa medeniyetinin köprüsü olan bu ülkede Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesiyle ortak bir projede olmaktan çok mutluyuz. Biliyoruz ki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 yılından itibaren ancak bir sonraki nesil sahiplenirse olabilecek. Bu yüzden eğitim kurumlarının yanımızda yer alması bizim için çok değerli" dedi.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

2016 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren ve takip eden 15 yıl boyunca Birleşmiş Milletler’in öncü kalkınma ajansı UNDP tarafından 170’ten fazla ülke ve bölgede yürütülen çalışmalarla uygulamaya geçirilecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; “Yoksulluğa Son”, “Açlığa Son”, “Sağlıklı Bireyler”, “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi”, “Sudaki Yaşam”, “Karasal Yaşam”, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar”, “Hedefler için Ortaklıklar” olarak 17 maddede toplanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde belirlenen hedeflerin hepsine 2030 yılına kadar ulaşılması hedefleniyor.