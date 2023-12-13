Bayer İlaç'ta yeni atama

Bayer Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti ve Bayer İlaç Türkiye ve İran Ülke Grubu Başkanı görevine Kasım 2023 itibarıyla Colin Tyrer atandı.

Bayer Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Daha önce EMEA 2 bölgesinde Ülke Grubu Başkanı Güney, Doğu ve Batı Afrika (SEWA) olarak görev yapan Colin Tyrer, Bayer İlaç Türkiye ve İran Ülke Grubu Başkanı olarak göreve başladı. Colin Tyrer, 2022 yılından beri bu pozisyonda olan Per Edlund’dan görevi devraldı.

Manchester Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi mezunu olan Colin Tyrer; Bayer’e 2012 senesinde katıldı. 11 yıldır Bayer’de görev yapan Colin Tyrer, daha önce Birleşik Krallık, Avustralya, İrlanda ve Güneydoğu ve Batı Afrika bölgelerinde farklı pozisyonlarda rol aldı.















