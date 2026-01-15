Baymak genç bilim insanları için desteğini sürdürüyor

Yarım asrı aşan uzmanlığıyla enerji dönüşümüne liderlik eden iklimlendirme sektörünün önemli aktörlerinden Baymak, toplumsal gelişime de sürdürülebilir katkı sağlamaya devam ediyor. Eylül ayında First Vakfı’nın Türkiye’deki farklı organizasyonları ile desteğini başlatan Baymak, bu kez Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin bilim ve teknoloji yolculuğuna eşlik ediyor. Topluma değer katma vizyonu doğrultusunda, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuk ve gençleri desteklemek amacıyla; BDR Thermea Vakfı’nın desteği ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, “Unearthed” temalı 2026 sezonu lansman toplantısı, 15 Ocak tarihinde gerçekleştirildi. Hayata geçirilen bu proje kapsamında Baymak; Türkiye’de 22 yıldır “Bilim Kahramanları Buluşuyor” adıyla uygulanan FIRST® LEGO® League Challenge programlarının ana sponsoru olarak, bu sezonla birlikte önümüzdeki üç sezon boyunca desteğini sürdürecek.

Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması hedefiyle Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin ve Ordu illerinde düzenlenecek turnuvalar desteklenecek. Bu proje ile Baymak, Türkiye’de FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) programlarının yaygınlaşmasında önemli rol üstlenen Bilim Kahramanları Derneği ile iş birliği yaparak; çocukların ve gençlerin bilim araştırma yürütme, inovasyon, takım çalışması ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl etkinliklere 4500 ortaokul ve lise öğrencisinin kat��lması bekleniyor.

Özgün Bir Öğrenme Deneyimi

Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen FIRST® LEGO® League Challenge, turnuvaları, 7 Şubat itibarıyla başlayacak. Turnuvalar, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye’nin farklı illerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle yalnızca çevre dostu teknolojilere değil, nitelikli insan kaynağına da yatırım yapmayı önceliklendiren Baymak, FIRST® LEGO League Challenge programına üç yıl boyunca destek verecek. FIRST® Vakfı ve LEGO Group işbirliğinde geliştirilen program; 9-16 yaş arası çocuklara ve gençlere mühendislik, kodlama ve yaratıcılığı bir araya getiren özgün bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Baymak’ın ana desteğiyle gerçekleştirilecek FIRST LEGO League Türkiye Turnuvaları; 7 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde, Ulusal Turnuva ise 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge programı 9–16 yaş arasındaki çocukların bilimsel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini erken yaşta kazanmalarına katkı sağlayacak. 2025–2026 UNEARTHED™ sezonunda öğrenciler, arkeolojik keşifler ve geçmişin sırları temasıyla bilimin heyecan verici dünyasını deneyimleme fırsatı bulacak. Baymak’ın ana sponsor olduğu turnuvalar Şubat 2026’da başlayacak. Projede Baymak çalışanları da aktif bir biçimde yer alacak ve kurumsal gönüllülük kapsamında çocuk ve gençlere jürilik ve mentorluk desteği verecek.

“Nitelikli İnsan Gücüne Katkı Sağlamak Önceliğimiz”





Baymak olarak, çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünleri ile enerji dönüşümüne liderlik ederken, toplumsal dönüşümün de bir parçası olmaya büyük önem verdiklerini; bilimin, teknolojinin ve eğitimin gücüne inandıklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, proje hakkında şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek yalnızca çevre dostu teknolojilerle değil; o teknolojileri geliştirecek, kullanacak ve ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetişmesiyle mümkün. Tam da bu nedenle bilimi, teknolojiyi ve eğitimi odağına alan bir şirket olarak, bu alanlara destek olmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Çocukların ve gençlerin erken yaşta bilimsel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerileriyle tanışmasının, hem sektörümüz hem de ülkemizin geleceği açısından kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu projeye yaklaşımımız, yalnızca kurumsal destek sağlamakla sınırlı değil tabii ki. Aynı zamanda Baymak çalışanlarının da bu sürecin aktif bir parçası olmasını çok önemsiyoruz. Bu proje, Baymak’ın bilime, eğitime ve gençliğin potansiyeline duyduğu güvenin somut bir göstergesi aynı zamanda. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikli insan gücüne katkı sağlamak, sosyal sorumluluk anlayışımızın merkezinde yer alıyor.”

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, 2025–2026 sezonu itibarıyla Baymak ana desteğiyle başlayan ve üç yıl boyunca devam edecek bu anlamlı iş birliğinin, Türkiye’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin bilime olan ilgisini ve heyecanını artıracağına inandıklarını belirtti.

Demir, “Her yıl farklı bir küresel sorunu odağına alan FIRST LEGO League programları, 22 yıldır Türkiye’de bilimsel araştırma, kodlama, robotik ve 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sunan çok önemli bir STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) programıdır. Türkiye’nin en yaygın STEM programını, önümüzdeki üç yıl boyunca değerli paydaşımız Baymak’ın ana desteğiyle Türkiye’deki çocukların gelişimine katkı verecek şekilde yürütecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

BDR Foundation Direktörü Marie Julie Alberda, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Baymak ve uygulayıcı ortağımız Bilim Kahramanları Derneği’yle birlikte, Türkiye’de First LEGO League ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kadar büyük bir heyecanla sürece dâhil olduğu için Baymak’a teşekkür ederiz. Sürdürülebilir enerjiyi herkes için erişilebilir kılan, etkisi olan kariyerlere gençleri yönlendirmek; sadece geleceğe yapılan bir yatırım değil, aynı zamanda gerçek bir liderlik örneğidir. Baymak’ın bu kararlılığı, sanayinin daha iyi bir dünya inşa etmede aktif bir rol alabileceğini ve alması gerektiğini gösteriyor.”