Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blokzinciri teknolojisinde; girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye’nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen Blockchain Türkiye Platformu (BCTR) aradan geçen bir yıllık dönemde önemli başarılara imza attı. Kâr amacı gütmeyen BCTR, Türkiye’de sürdürülebilir blokzinciri ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefiyle çıktığı yolda, sadece Türkiye için değil küresel ölçekte örnek bir modele dönüştü.

BCTR, Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir blokzinciri ekosistemi oluşturmak için ilk yılında toplam 75 üyeye ulaştı. Finans, bankacılık, hukuk, lojistik, üretim, ulaştırma, teknoloji gibi çok çeşitli ana sektörden Türkiye’de ve dünyada etki gücüne sahip şirketlerin üye olarak çatısı altında yer aldığı BCTR, aynı zamanda başta T.C Ticaret Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, çeşitli STK ve akademik organizasyonlar ile iş birlikleri kurdu. Bundan kısa bir süre sonra BCTR çatısı altında dört Çalışma Grubu oluşturuldu.

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İlişkileri

Üretim, Lojistik ve Ulaşım

Teknoloji, Eğitim ve Etkinlikler

Bu çalışma gruplarına katılan BCTR üyeleri ve iş birlikleri temsilcilerinin ortak çalışmasıyla bir yıl içerisinde 6 farklı başlıkta önemli raporlar yayımlandı. Bu raporlar;

Dijital Kimlik

Blokzinciri Teknolojisi Terminoloji Çalışması

Dünyada Blokzinciri Regülasyonları

Tedarikçi Tanıma Platformu

Blockchain için Kavramsal Mimari

Açık Veri

Yayınlar ücretsiz olarak BCTR internet sitesi https://bctr.org üzerinden erişime sunuldu.

BCTR internet sitesinde erişilebilen bir diğer önemli çalışma ise Bankalararası Kart Merkezi iş birliği ile yayımlanan ve Turan Sert tarafından kaleme alınan “Sorularla Blockchain” isimli dijital kitap oldu.

Ayrıca ilk yılı boyunca BCTR internet sitesinde 1.300’ün üzerinde yazılı ve video içerik yayımlanarak, BCTR Türkiye’de nitelikli haber kaynağı olarak blokzinciri ekosistemine önemli bir kütüphane oluşturdu. Her hafta gönderimi gerçekleştirilen ücretsiz e-posta bülteni ile güncel gelişmeler özet bir formatla abonelere ulaştırıldı.

BCTR bünyesinde hazırlanan; Türkiye Blockchain Ekosistem Haritası ile bu başlık altında çalışanların iş birlikleri teşvik edilirken aynı zamanda bir sene boyunca BCTR, düzenlediği etkinlikler, buluşmalar, sağladığı sponsorluk ve konuşmacı destekleriyle blokzinciri alanında, Türkiye’nin en fazla etkinlik organizasyonuna imza atan kurumu oldu.

Türkiye Bilişi Vakfı Başkanı ve BCTR Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ininal Espor Arena 42Maslak’ta gerçekleştirilen BCTR 1.Yıldönümü etkinliği çerçevesinde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Güneşin altında blockchain teknolojisi var ve bu teknolojinin uygulamaları henüz kıyıdan denize açılmadı bile… Bebek adımları ile yürüdüğünü düşünebiliriz. Toplumların büyük bir kısmında bu teknoloji kriptopara olarak kabul ediliyor ama bilmeliyiz ki blockchain, hukukun en temel kavramlarından biri olan ‘sözleşme’yi yeniden tanımlıyor” ifadelerini kullandı.

BCTR’nin kurucu üyelerinden Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü ve BCTR Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko konuşmasında, “Ülkemiz adına büyük bir fırsat olan blockchain yöntem ve bilgisi geliştirmek için daha fazla Ar-Ge, iş birliği, bilgi paylaşımı yapmak, daha çok eğitim ile insan kaynağı yetiştirebilmek son derece önemli. Tüm bu başlıkları bir araya getirebilmek için kurulan Blockchain Türkiye Platformu’nun ilk yılındaki veriminin her geçen yıl katlanarak artmasını, sektöre daha da fayda katmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Blockchain Türkiye Platformu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, www.bctr.org adresinden ulaşılabiliyor.

Blockchain nedir?

Blockchain, merkezi yapılar olmaksızın, güvenli ve kalıcı veri kayıtları oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, dijital teknolojileri ve matematiğin gücünü kullanır. Teknik ifade ile blockchain dijital, mutabakat ile doğrulanan, dağıtık ve kriptografik olarak mühürlenmiş kayıtların aktarılmasında kullanılan teknolojiye verilen isimdir.