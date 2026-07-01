Besler'e EBRD'den 25 milyon avroluk finansman desteği

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ sektörlerinde faaliyet gösteren Besler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 yıl vadeli sağlanan 25 milyon avro tutarındaki finansman, üretim kapasitesini artıracak yatırımların yanı sıra inovasyon altyapısını güçlendirecek yeni üretim hatlarında, yeşil dönüşüm çalışmalarında ve toplumsal fayda projelerinde kullanılacak.

Yatırım programı kapsamında şirketin mevcut tesislerinde modernizasyon çalışmaları yürütülecek, depo ve lojistik altyapısı güçlendirilecek. Yeşil dönüşüm başlığı altında ise enerji verimliliğinin artırılması, emisyonların azaltılması ve lojistik süreçlerdeki karbon ayak izinin düşürülmesine yönelik yatırımlara öncelik verilecek.

Finansman kapsamında, SuperFresh markasının 2022'den bu yana sürdürdüğü "Tarımın Kadın Yıldızları" projesine de EBRD tarafından destek sağlanacak.

Kadın çiftçilere eğitim, finansman ve alım garantisi sunan projenin yanı sıra gençlerin tarım sektörüne katılımını teşvik eden staj programları da fon kapsamında desteklenmeye devam edecek.

Bünyesinde SuperFresh, DFU, Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah, Halk ve Ülker Sürmix gibi markaları barındıran şirket, söz konusu finansmanla operasyonel verimliliğini artırmayı, yurt içi ve uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

- "İhracat gücümüzü artırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılıç, 16 farklı kategoride yaklaşık 1250 ürün ve 50'nin üzerinde markayla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Üretimden inovasyona, tedarik zincirinden ürün geliştirmeye kadar tüm süreçlerini sürdürülebilir büyüme anlayışıyla yönettiklerini aktaran Altınkılıç, şunları kaydetti:

"EBRD ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği, üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracak önemli bir finansman kaynağı olmasının yanında, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda hedeflerimizi hızlandıracak önemli bir işbirliği niteliği taşıyor. Bu yatırımlarla hem yurt içindeki hem de uluslararası pazarlardaki büyümemizi desteklerken, markalarımızı yeni coğrafyalara taşımaya ve ihracat gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve kapsayıcı kalkınma alanlarında hayata geçireceğimiz projelerle geleceğin gıda ekosisteminin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Herkes için güvenli ve yüksek kaliteli gıdaya erişim sağlama misyonumuzla sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz."