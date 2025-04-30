Beypazarı Doğal Maden Suyu ödül kazandı

Türkiye’nin en büyük maden suyu üreticisi olan, 68 yıllık köklü geçmişiyle hem sofraların hem de sektörün vazgeçilmezi hâline gelen Beypazarı Doğal Maden Suyu, üretim gücü, ihracat başarısı ve yerli sermayeye dayalı yapısıyla “İş Dünyası Başarı Ödülleri”nde “Yılın Yerli ve Milli Markası” ödülüne layık görüldü.

Tören, 17 Nisan 2025 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Niyazı Ercan’a; eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, eski Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, eski Dışişleri Bakanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu tarafından birlikte takdim edildi. Bu törensel an, Beypazarı markasının ulusal düzeyde kazandığı değerin sembollerinden biri oldu.

43 Ülkeye İhracat, Türkiye’den Dünyaya Açılan Güçlü Bir Marka

Kuruluşu 1957 yılına dayanan Beypazarı Doğal Maden Suyu, bugün 43 ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin doğal kaynaklarını ve yerli üretim kalitesini küresel pazara başarıyla taşıyor. Dakikada binlerce şişe üretim kapasitesiyle, saatte 300 bin şişe dolum gerçekleştiren marka, hem hacim hem kalite bakımından Türkiye’nin lider maden suyu üreticisi konumunda.

Yerli Üretim Gücü, Sağlıklı Tüketim ve İstihdama Katkı

Tamamı yerli sermaye ile büyüyen Beypazarı, binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Üretimin her aşamasında doğallığı esas alan marka, yalnızca bir içecek üreticisi değil; aynı zamanda bölgesel kalkınmanın taşıyıcısı, Türkiye’nin doğal gücünün sesi ve sağlıklı yaşamın destekçisi olarak görülüyor.

Marka, yıllar içinde yalnızca ticari bir başarı değil; aynı zamanda toplumla kurduğu bağ, tüketici sadakati ve “güven veren lezzet” kimliğiyle de öne çıkıyor. Beypazarı Doğal Maden Suyu, bugün Türkiye’nin en sevilen, en çok tercih edilen doğal içeceklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Niyazı Ercan: “Bu ödül, halkımızla birlikte kazandığımız bir onurdur.”

Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Niyazı Ercan, şu ifadeleri kullandı: “68 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik. Doğallık, güven ve kaliteyi üretimin her adımına yerleştirdik. Bu ödül yalnızca bir başarı belgesi değil; bize güvenen halkımızla birlikte paylaştığımız ortak bir gururdur. Türkiye’den dünyaya açılan bu değerli markayı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”