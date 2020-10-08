BİGG MARKA yeni döneme daha güçlü başlıyor

Bilkent CYBERPARK, 5 yıldır başarıyla aralıksız yürütmekte olduğu BİGG Uygulayıcı Kuruluş görevine 2020-2022 döneminde de devam edecek.

İş birlikleriyle daha çok girişimciye ulaşmayı hedefleyen program yeni dönemde Konya Teknokent ve Pamukkale Teknokent iş birliği ile gerçekleşecek.

TÜBİTAK, 1512 Teknoigirişim Sermaye Desteği Programı “Bireysel Genç Girişim” (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 200.000 TL sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlıyor. Girişimci adayları başvurularını uygulayıcı kuruluşlar üzerinden gerçekleştiriyor ve kriterlere uygun olması durumunda iş planı yazmak üzere eğitim ve mentorluk sürecine kabul ediliyor.

Türkiye’nin başarı oranı en yüksek programlarından olan BİGG MARKA bugüne kadar 62 girişimcinin toplam 11.500.000 TL hibe alarak şirketleşmesine destek oldu.

BİGG MARKA programı kapsamında, girişimci adaylarının iş fikirlerini nitelikli birer iş planına dönüştürme aşamasında girişimcilik eğitimleri, birebir mentorluklar ve prototipleme desteği sağlıyor. Birebir mentorluklar kapsamında yer alan iş geliştirme mentorlukları ile iş planlarını oluşturan girişimciler, aynı zamanda sektör lideri firmalardan sağlanan dikey mentorluklar ile projelerini sahada güçlendirme fırsatı elde ediyor.

Her dönem yeni iş birlikleri ile zenginleştirilen programda yeni dönemde Akbank, Başkent Enerji, Bayer, BilgeAdam, Ericsson, Karel, Netcad, STM, Oracle, THY ve Limak Teknoloji gibi büyük firmalar girişimci adaylarına birebir dikey mentorluklar ile destek olacak. Girişimci adayları dikey mentorluklar ile hem teknoloji doğrulama hem de müşteri görüşmesi seanslarını gerçekleştirerek proje içeriklerini genişletebilmektedir. Ayrıca girişimci adaylarının ürün geliştirme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla Bilkent CYBERPARK firmalarından Nanodev iş birliğinde ön prototipleme ve tasarım desteği sağlanacak.

Girişimcilerin her aşamada kendilerini geliştirmelerine destek olan ve şirketleşmeleri durumunda ticarileşebilir bir modele sahip olmalarını hedefleyen BİGG MAKRA programının yeni döneminde Türkiye’nin önde gelen VC’lerinden DCP, Vestel Ventures, Inventram, Startupfon ve Collective Spark ile iş birliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda girişimci adayları yatırımcılar ile bir araya gelecek ve erken aşamada yatırım görüşmesi süreçlerinde deneyim kazanabilecek. Ayrıca Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de desteği ile yürütülen bu programda Bilkent TTO tarafından akademisyen girişimcilere özel birebir mentorluklar da üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek hedefiyle devam edecek.

BİGG MARKA’nın desteği girişimcilerin şirketleşme sürecinden sonra da devam ediyor. İlk olarak BİGG MARKA programını başarıyla tamamlayıp hibe almaya hak kazanan tüm girişimcilere Bilkent CYBERPARK’ta yer alan ortak çalışma alanı Atölye’de ücretsiz yer alma imkanı sağlanıyor. Ayrıca şirketleşen girişimcilerin ticarileşme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla CYBERPARK tarafından yatırımcı görüşmeleri ve potansiyel müşteri görüşmeleri düzenlenmekte, çeşitli katma değerli hizmet sunulan programlar ile firmalara destek olmaya devam ediliyor.

BİGG MARKA, teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikri olan tüm girişimci adaylarını hayallerini gerçekleştirmek üzere bekliyor.

www.biggmarka.cyberpark.com.tr üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.







